춘천시, 개별공시지가 열람·의견 접수

이종구기자

입력2025.09.01 09:17

1일부터 22일까지 토지 분할·합병·지목변경 대상
시청·읍면동-공시가격알리미 홈페이지에서 확인
최종 공시는 10월 30일 예정

강원특별자치도 춘천시(시장 육동한)는 1일부터 22일까지 개별공시지가 열람 및 의견제출을 받는다.

춘천시청 전경.

춘천시청 전경.

이번 열람 대상은 2025년 7월 1일 기준, 올해 상반기(1월~6월) 동안 분할·합병·지목변경 등이 발생한 토지다. 확인은 시청 토지정보과와 25개 읍·면·동 행정복지센터를 방문하거나 '부동산공시가격알리미' 홈페이지 또는 '한국부동산원 부동산정보앱'에서 확인할 수 있다.


토지 소유자나 이해관계인은 의견이 있을 경우 신청서를 작성해 방문·우편·팩스 등으로 제출하면 된다. 제출된 의견은 감정평가사 검증과 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 개별 통지된다. 최종 개별공시지가는 10월 30일 공시된다.

시는 결과와 이의신청 기간을 휴대전화로 알려주는 '개별공시지가 문자 알림 서비스'를 운영 중이며, 읍·면·동 행정복지센터 또는 시청 토지정보과에서 신청할 수 있다. 문의는 춘천시 토지정보과 지가조사팀으로 하면 된다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
