양천구, 양천공원 등 3곳서 ‘로봇 배달 서비스’ 운영

배달비 무료, 최소 주문 없이 손쉽게

서울 양천구(구청장 이기재)가 1일부터 양천공원, 오목공원, 파리공원에서 자율주행 배달로봇 ‘양천누리온’을 활용한 식음료 배달 서비스를 운영한다.

이번 사업은 서울경제진흥원이 주관한 ‘2024년 로봇 기술사업화 지원 사업’ 공모에 선정돼 추진되는 것으로, 공원 내 재활용품 수거 및 순찰 로봇과 연계해 운영되는 ‘스마트로봇존’ 구축 사업의 일환이다.

자율주행 배달로봇 ‘양천누리온’이 커피를 배달하고 있다. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

‘스마트로봇존’은 인공지능(AI), 자율주행 등 첨단 ICT 기술을 활용해 도시 환경 개선과 주민 생활 편의 증진을 목표로 하는 구역이다.

구는 지난해부터 ‘테스트베드 서울 실증사업’을 통해 공원 내 ‘재활용품 수거 및 순찰 로봇’ 시범운영을 시작했으며, 지난해 7월 서울경제진흥원이 주관하는 ‘로봇 기술사업화 지원사업’ 공모에도 선정돼 ‘배달 로봇’ 서비스까지 새롭게 도입하게 됐다.

구는 지난 3월부터 공원 주변 상권과 연계한 배달존 인프라를 구축하고 가맹점 16곳을 확보했으며 지속적으로 확대할 예정이다.

배달비는 무료이고 최소주문금액이 없어 커피 한 잔도 부담 없이 주문할 수 있다. 로봇 1대가 최대 음료 9잔까지 운반한다. 주문은 ‘로보이츠’ 앱으로 간편하게 이뤄지며, 로봇이 매장에서 음식을 수령해 지정된 공원 내 장소로 배달한다. 도착 시 앱 알림을 받고 ‘로봇 문 열기’ 버튼을 눌러 음식을 받으면 된다.

앞서 구는 양천공원, 오목공원, 파리공원에 전국 최초로 ‘재활용품 수거·순찰 로봇 개미’를 도입해 운영하고 있다. 로봇 ‘개미’는 주민이 공원 곳곳에 배치된 QR코드를 통해 호출하면 자율주행으로 이동해 플라스틱, 캔, 종이류를 수거한다. 야간에는 지정된 순찰 경로를 따라 이동하며 주변 환경을 실시간으로 모니터링한다.

이기재 양천구청장은 “4차 산업혁명 기술 고도화로 로봇이 음식을 배달하고, 재활용품을 수거하는 시대가 열렸다”며, “일상 속 불편을 해결하는 인공지능 기술 도입으로 주민이 체감하고 공감하는 스마트 도시를 구현하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>