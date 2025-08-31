본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 북구, 청년창업공간 신규 입주자 9명 모집

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.31 09:49

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 북구는 다음 달 16일까지 청년창업공간에 입주할 청년 창업가를 모집한다고 31일 밝혔다.

광주 북구 청사.

광주 북구 청사.

AD
원본보기 아이콘

북구가 운영하는 청년창업공간은 공공임대주택(각화·오치1·두암2·두암4) 내 상가 4곳에 마련돼 있으며, 총 24개 기업이 입주할 수 있는 규모다. 이번 모집에서는 9명의 신규 입주자를 선발한다.


대상은 공고일 기준 만 19~35세 청년 가운데 예비 창업자 또는 창업 3년 이내 초기 창업자다. 최종 입주자로 선정되면 최대 4년 동안 임대료 부담 없이 공간을 사용할 수 있으며, 공공요금과 관리비 등 일부 운영비만 부담하면 된다.

입주자는 서류 심사와 면접 심사를 거쳐 10월 중 최종 확정된다. 북구는 입주 청년들에게 공간 제공을 넘어 창업 전문 교육기관 프로그램, 전문가 컨설팅·멘토링 등을 연계해 창업 역량 강화를 지원한다.


신청은 북구청 누리집 공지사항을 확인해 구비서류를 이메일 또는 방문 제출하면 된다. 세부 사항은 북구청 청년미래정책관에 문의할 수 있다. 일부 공간은 공예·ICT·콘텐츠 등 특정 분야만 입주할 수 있거나 시기가 다를 수 있다. 북구 주민이거나 창업경진대회 수상자는 가점을 받을 수 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"그냥 돈 잘 버는 의사 될래요"…SKY 중도 이탈한 학생들 '역대 최고' "그냥 돈 잘 버는 의사 될래요"…SKY 중도 이탈한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'날아다니는 택시' 시대 열리나…美 비행자동차 첫 시험비행

BTS 정국 자택 침입 시도한 30대 중국인 여성 불구속 송치

세계에서 가장 평화로운 나라는 아이슬란드…한국 41위

AI 시대에도 성별 격차…챗GPT, 남성이 주도

'거대 시장' 인도서 지평 넓히는 韓 TV…삼성, 9년 연속 1위 순항

"SKY 만족 못해" 의대 정원 확대로 '중도 이탈' 역대 최다

美시장 상륙 컬리, IPO 노림수?…관세·물류가 복병

새로운 이슈 보기