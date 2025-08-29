"TSMC, 2나노 수율 60% 달성…4분기 본격 양산"

초기 생산 절반 애플로

세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 기업 TSMC가 본격적인 양산을 앞둔 최첨단 2㎚(나노미터·10억분의 1m) 반도체의 수율이 60%에 도달했다고 자유시보 등 대만언론이 29일 보도했다.

소식통에 따르면 올해 4분기 북부 신주과학단지 바오산 20팹과 남부 가오슝 22팹에서 양산할 2나노 시험 생산에서 이 같은 결과가 나왔다. 이 소식통은 2나노 양산 개시 전 시험생산 수율이 60%를 넘어섰지만 4분기 양산이 본격화되면 해당 수율이 더 높을 것이라고 전했다.

또 소식통은 TSMC의 양대 고객사 중 하나인 애플이 2나노 초기 생산시설의 약 절반을 사용하기로 계약했다고 밝혔다. 이어 애플에 출하되는 대부분이 2026년 9월 출시 예정인 아이폰18 시리즈에 적용할 A20과 A20 프로 칩에 사용될 것이라고 설명했다.

다른 소식통은 TSMC가 20팹의 1공장(P1)과 2공장(P2)에서 2나노를 생산하고, 3공장(P3)과 4공장(P4)에서 2027년 말 A14(1.4나노) 생산에 들어갈 예정이라고 전했다. 이어 22팹의 P1~P5(5공장)는 2나노 생산을, P6(6공장)은 1.4나노 생산을 잠정 결정했다고 했다. 그러면서 중부 타이중 단지 확장건설 2기 부지의 보상 문제가 마무리된 25팹은 1.4나노 공장 4개를 건설해 2028년 하반기 양산을 목표로 하고 있다고 덧붙였다.

나노는 반도체 회로 선폭의 단위다. 선폭이 좁을수록 소비전력이 줄고 처리 속도가 빨라진다. 현재 TSMC와 삼성전자가 양산하는 3나노가 가장 앞선 기술이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>