"글로벌 희망 나눔" … 창원특례시, 캄보디아에 따뜻한 손길 전해

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.29 10:54

지역사회·단체 연계로 국제협력·문화교류 확대

경남 창원특례시는 29일 창원국제교육협력센터가 위치한 캄보디아 따게오주 쌈닷뽀안마을에 해외봉사단을 파견해 지역 주민과 아동을 대상으로 다양한 봉사활동을 펼치고 있다고 밝혔다.

창원특례시, 글로벌 희망 나눔으로 캄보디아에 전하는 따뜻한 손길.

이번 봉사는 '2025 아름다운 동행'이라는 슬로건 아래 국제개발협력 NGO인 지구촌공생회 경남지부와 창원시 새마을회 회원 총 26명이 참여했다.


특히 창원시 새마을회는 올해 처음으로 시와 연계해 센터를 국제교류 사업지로 선정하고 센터 내 교문·화장실·세면장 등 노후시설의 개보수와 학용품 지원에 나섰다.

봉사단은 창원시 시립어린이집과 지역아동센터에서 기부한 물품과 창원시가 지원한 물품을 활용해 바자회를 열고, 교육봉사, 시설 보수 작업을 진행했다.


또한 현지 의료봉사단과 협력해 무료 진료 및 보건위생 교육을 제공했다. 아울러 문화교류 사업의 일환으로 지역 주민들과 함께 한국 라면과 김치를 나누며 정을 나누는 시간을 가졌다.


창원국제교육협력센터는 유치원, 도서관, 보건소, 화장실 등 다양한 시설을 갖춘 다목적 복합건축물로, 2013년 창원시가 건립해 지역 아동 교육, 보건의료 지원 및 국제교육 네트워크 강화 사업을 추진해 왔다.

이 사업은 매년 지구촌공생회가 주관하며, 빈곤 퇴치와 주민 자립을 위한 활동을 활발히 펼치고 있다. 올해는 창원시 새마을회가 협력 단체로 참여해 지원 규모가 확대되었으며, 양 단체는 앞으로도 지속적인 국제봉사와 지원 활동을 함께 이어갈 계획이다.


장금용 창원특례시장 권한대행은 "창원국제교육협력센터를 중심으로 지역사회 및 단체가 긴밀히 연계되어 더 많은 지원과 협력이 가능해졌다는 점이 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 이러한 협력체계를 바탕으로 국제사회와의 교류를 강화하고, 지역사회 발전과 지구촌 상생에 기여할 수 있기를 희망한다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
