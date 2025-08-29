본문 바로가기
문경시, 직원 대상 생성형 AI 교육

영남취재본부 권병건기자

입력2025.08.29 09:48

행정 혁신 위한 디지털 역량 강화

경북 문경시가 공직자들의 디지털 경쟁력 확보와 행정 혁신을 위해 '생성형 AI 활용 교육'에 나섰다.

경북 문경시가 직원 생성형 AI 활용교육을 하고 있다.

경북 문경시가 직원 생성형 AI 활용교육을 하고 있다.

시는 지난 28일 시청 정보화 교육장에서 직원 30명을 대상으로 디지털 배움터 전문 강사를 초빙해 교육을 진행했다. 이번 과정은 AI의 기본 개념과 활용법은 물론, 저작권·보안 등 유의사항을 다루고 실제 행정업무에 적용할 수 있는 실습 위주로 구성됐다.


문경시는 이번 교육을 시작으로 정기적인 디지털 역량 강화 프로그램을 운영, 직원들이 AI를 적극적으로 행정업무에 접목해 시민이 체감하는 서비스 혁신을 끌어내겠다는 방침이다.

김학국 홍보전산과장은 "이번 교육이 시정 추진의 원동력이 되기를 기대한다"며 "직원들의 디지털 역량 강화를 통해 시민들에게 더욱더 효율적이고 맞춤형 행정서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


문경시는 앞으로 AI를 기반으로 한 행정혁신을 확대해 지역사회 전반의 디지털 전환을 선도한다는 계획이다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
