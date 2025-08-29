어린이 영어경제신문 '플레이코노미 타임즈' 무료체험 이벤트 진행

'놀이로 배우는 어린이 경제' 콘텐츠 개발 기업 '플레이코노미'가 무료체험 이벤트를 진행한다.

플레이코노미(대표 지수희)는 29일 한국어와 영어로 발행되는 어린이 경제신문 '플레이코노미 타임즈' 무료체험 이벤트를 9월 한달간 진행한다고 밝혔다.

플레이코노미 타임즈는 글로벌 금융시장에서 벌어지는 최신의 소식을 한국어와 영어 두가지 버전으로 아이들에게 재미있게 전달하는 주간지다.

특히 전직 경제 기자 출신 대표가 직접 기사를 선정하고 아이들과 매주 라이브 줌 수업을 통해 어려운 경제기사를 이해하기 쉽도록 해설해 주는 것이 특징이다.

예를 들어 지난 수요일 발행된 플레이코노미 타임즈 제16호에는 '롯데리아, 미국 1호점 오픈'기사가 실렸으며, 줌 수업에서는 햄버거의 유래, 햄버거 프랜차이즈의 발전사, 각 기업의 전략 등을 주제로 아이들과 이야기를 나눴다.

또 영어 신문을 활용한 영어 수업도 진행된다. 현재 MBN에서 외신앵커로 활동하고 있는 홍성진 앵커가 아이들과 함께 영어 신문을 읽고, 영어 발음과 주요 경제용어도 공부한다. 경제신문을 통해서 매주 영어도 함께 배울 수 있어, 구독자들의 호응을 얻고 있다.

특히 이벤트 기간에는 부록으로 제공되는 영어워크지도 무료로 받아볼 수 있으며 영어 워크지 문제풀이 라이브 수업도 체험해 볼 수 있다.

플레이코노미 타임즈 무료체험 신청은 카카오톡 채널 '플레이코노미 타임즈' 또는 인스타그램 '플레이코노미 타임즈'을 통해서 할 수 있다.

지수희 플레이코노미 대표는 "글로벌 시장에서 벌어지는 일들에 대해서 아이들과 매주 옛 이야기를 해주듯 즐겁게 수업을 진행하고 있다"며 "아이들이 재미있게 경제지식을 쌓고 문해력을 향상시키는데 많은 도움이 되기를 바라는 마음으로 이벤트를 준비했다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



