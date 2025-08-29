벤처기업협회, 'LP 아카데미' 개설…"민간 벤처투자 저변 확대"

현직 VC와 직접 교류…실전 투자 역량 강화

1기 참가자 9월19일까지 모집

벤처기업협회 '벤처·스타트업 LP 아카데미' 1기 참가자를 모집한다고 29일 밝혔다.

이번 교육과정은 민간 벤처투자 저변확대를 위해 마련됐다. 전문성을 갖춘 민간 LP와 엔젤투자자를 체계적으로 양성해 위축된 벤처투자 시장에 활력을 불어넣고 건전한 투자 생태계를 확대하는 것을 목표로 한다. 커리큘럼은 ▲벤처투자 구조 이해 ▲법·제도 및 세제 혜택 ▲투자 실무와 사례 분석 ▲선배 LP 특강 등 투자 결정에 필요한 핵심 역량을 중심으로 구성됐다.

참가자들은 출자 제안서 작성, 모의 투자심사위원회 등 실습 과정을 통해 투자 프로세스 전반을 직접 경험하게 된다. 현직 벤처캐피털(VC) 심사역이 매주 교육에 직접 참여해 투자 유치 기준과 과정에 대한 생생한 피드백을 제공하고 실질적인 네트워킹 기회를 마련할 예정이다.

수료생은 'LP Club' 알럼나이 커뮤니티를 통해 정기적인 공동출자 설명회(IR)와 네트워킹 행사에 참여하게 된다. 단발성 교육을 넘어 지속 가능한 민간 출자자 네트워크의 구심점을 만들기 위함이다.

교육은 서울 강남구 마루180에서 매주 1회, 총 9주간 진행된다. 얼리버드 모집은 다음달 5일까지, 일반 모집은 다음달 8일부터 19일까지 벤처기업협회 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

협회 관계자는 "최근 벤처투자 시장이 위축된 상황에서 전문 LP 풀의 확대는 벤처·스타트업 투자 활성화의 핵심 열쇠"라며 "LP 아카데미를 통해 민간 중심의 벤처투자 참여층을 넓히고 지속 가능한 투자 환경을 만들어 나가겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



