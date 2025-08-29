"더불어 안전 프로젝트" 출범…건설현장 산재, 드론과 법률이 직접 막는다

사토시홀딩스 사토시홀딩스 223310 | 코스닥 증권정보 현재가 3,325 전일대비 20 등락률 +0.61% 거래량 15,810 전일가 3,305 2025.08.29 09:20 기준 관련기사 사토시홀딩스, 양자보안 드론 플랫폼 개발…CES 2026 혁신상 도전딥마인드, 글로벌 스테이블코인 환전 허브 만든다…환전 플랫폼 구축[특징주]스테이블코인주 약세…美하원 '지니어스 법안' 제동 여파 전 종목 시세 보기 close (구 딥마인드 플랫폼)와 법무법인 바른은 건설현장의 산업재해 예방을 위해 '더불어 안전 프로젝트'를 공식 출범한다고 29일 밝혔다.

이번 프로젝트는 '월 1회 안전 패키지'로 운영되며 안에는 드론이 촬영한 3D 현장 데이터, 법무법인 바른의 산업재해 전문 TF가 내놓는 맞춤 가이드라인이 모두 담긴다. 건설 현장은 매달 새로운 안전 리포트를 받고, 법적 리스크를 사전 점검하며, 사고 발생 시 즉시 법률 지원을 받을 수 있게 된다.

핵심은 기술과 법률이 결합해 '사고 발생 이전'을 겨냥한다는 점이다. 딥마인드 플랫폼은 드론을 띄워 현장의 사각지대를 낱낱이 드러낸다. 드론으로 수집한 3D 데이터는 이러한 위험 사각지대를 선제적으로 차단한다.

고용부에 따르면 2023년 기준으로 최근 3년간 지붕·보수공사 낙상사고로 사망자가 125명에 달하는 것으로 나타났다.

법무법인 바른은 중대재해처벌법에 대한 효과적인 대응을 위한 핵심 역할을 맡는다. 드론 리포트와 결합된 법률 체크리스트는 경영책임자의 의무를 '입증 가능한 수준'으로 체계화한다.

만약 사고가 발생하면 TF팀이 즉시 투입돼 증거 보존, 원인 분석, 노사 합의까지 전 과정을 신속하게 지원한다. 이는 사고 자체보다 사고 이후 수개월에서 수년간 이어질 수 있는 법적 분쟁과 공기 지연을 최소화하는 데 초점을 맞췄다.

이번 협력의 의미는 결코 작지 않다. 지난 2월 충남 천안에서 발생한 고속도로 교량 붕괴 사고로 4명이 숨졌고, 공정 관리의 작은 허점이 돌이킬 수 없는 참사로 이어졌다는 사실은 사회에 큰 충격을 안겼다.

'더불어 안전 프로젝트'는 이러한 구조적 사고를 막기 위해 설계됐다. 기술로 위험을 찾아내고 법률로 차단하는 이중 방어 체계를 구축하는 3단계 안전시스템이 특징이다.

딥마인드플랫폼(현 사토시홀딩스)은 "드론은 이제 단순한 촬영 도구가 아니라, 노동자의 생명을 지키는 눈이 될 것"이라고 말했다.

법무법인 바른은 "사고를 예방하고, 발생 시에도 법적 리스크를 신속히 해소하는 것이 우리의 역할"이라고 강조했다.

대한민국 건설현장은 매년 수백 명이 목숨을 잃는 치열한 현장이다. '더불어 안전 프로젝트'는 이러한 위험을 선제적으로 차단하기 위해 드론 기술과 법률 서비스를 결합한 세계 최초의 구독형 안전 플랫폼으로, 건설현장의 안전 패러다임을 바꾸는 것을 목표로 한다.

회사 관계자는 "이번 프로젝트를 통해 건설 현장은 더 이상 죽음의 현장이 아니라, 기술과 제도가 지켜내는 생존의 공간으로 바뀔 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



