전통조경, 학생들이 제시하는 미래의 길

이종길기자

입력2025.08.29 09:00

한국전통문화대, 국립세종수목원서 작품 전시회

한국전통문화대학교는 다음 달 2일부터 7일까지 국립세종수목원 사계절전시온실에서 전통조경학과 작품전시회를 연다고 29일 밝혔다. 전통조경학과 학생들이 '흔적다음, 우리다움'을 주제로 제작한 작품 서른 점을 선보인다.


박준영 '현충원림의궤 모형'[사진=국가유산청 제공]

하나같이 우리 땅에 남겨진 문화와 자연의 흔적을 재해석해 미래 비전을 제시하는 내용이다. 대학교 관계자는 "자연유산 보존과 활용의 새로운 가능성을 함께 모색할 수 있다"고 설명했다.

작품은 세 분야로 나뉜다. 문화유산 분야에선 희작소계원, 현충원림의궤, 남원 만인의총 등 역사적 공간 속 전통조경의 의미와 가치를 재해석한다. 세계유산 분야는 창덕궁, 조선왕릉, 백제 사비도성, 말이산고분군에 첨단기술을 적용해 보존과 활용의 길을 모색한다. 자연유산 분야는 한국정원과 천연기념물, 명승을 대상으로 기후위기 대응 방안을 제시한다.


현장을 찾기 어려운 관람객은 한국전통문화대학교 누리집 전통대온라인전시관에서 전시 영상으로 감상할 수 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
