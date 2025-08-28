본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

샤이니 키, 12월 첫 솔로 미주 투어 개최

이이슬기자

입력2025.08.28 19:26

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
키 솔로 미주 투어 포스터. 사진제공=SM엔터테인먼트

키 솔로 미주 투어 포스터. 사진제공=SM엔터테인먼트

AD
원본보기 아이콘

샤이니 키가 오는 12월 첫 솔로 미주 투어에 나선다고 SM엔터테인먼트가 28일 밝혔다.


키는 다음 달 26~28일 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(구 핸드볼경기장)에서 새 투어 '2025 키랜드 : 언캐니 밸리'의 막을 올린다.

이어 10월 4일 타이베이, 18일 싱가포르, 11월 29~30일 도쿄에 이어 12월 3일 로스앤젤레스, 5일 오클랜드, 8일 댈러스-포트워스, 10일 브루클린, 13일 시카고, 15일 시애틀 등 북미 6개 도시에서 공연을 연다. 이번 투어에는 키의 첫 솔로 미주 일정이 포함됐다.


서울 공연 가운데 9월 27일과 28일 무대는 글로벌 플랫폼 비욘드 라이브(Beyond LIVE)와 위버스를 통해 온라인 생중계된다.


키는 지난 11일 발표한 정규 3집 '헌터'(HUNTER)로 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 27개 지역 톱10에 올랐으며, 써클 주간 차트 음원 부문(8월 10~16일 집계) 2관왕과 음악방송 2관왕을 기록했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'강원도 감자빵' 때문에 日 난리…우르르 몰려 "꼭 먹을래요" '강원도 감자빵' 때문에 日 난리…우르르 몰려 "꼭... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…텅 비어버린 소주잔

트럭 덮쳤지만 '멀쩡'…18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5

범죄심리학자 '박지선 교수'가 선택한 길

"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

청도 사망사고 후폭풍, 추석 기차예매도 전격 연기…15일부터 진행

새로운 이슈 보기