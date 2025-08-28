본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]삼양식품, 3일 연속 강세 행진…160만원 돌파

송화정기자

입력2025.08.28 09:34

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼양식품 이 3일 연속 상승세를 지속하며 장중 160만원을 돌파했다.


28일 오전 9시20분 현재 삼양식품은 전일 대비 9만3000원(6.15%) 오른 160만5000원에 거래되고 있다. 장중 160만9000원까지 오르며 사상 최고치를 경신했다.

기관 매수세가 지속적으로 유입되며 주가 상승세를 견인하고 있다. 기관은 최근 8거래일 연속 삼양식품을 순매수했다. 이 기간 1275억원을 순매수해 SK하이닉스에 이어 두 번째로 많이 사들였다.


특히 전일 국민연금은 삼양식품의 보유 지분율이 지난 5월9일 9.46%에서 이달 21일 기준 9.58%로 확대됐다고 공시했다. 또한 투자목적도 '단순투자'에서 '일반투자'로 변경했다. 일반투자는 단순투자와 마찬가지로 경영권에 영향을 줄 목적은 없지만 배당 확대나 지배구조 개선을 위한 정관 변경, 위법 행위를 한 임원의 해임 등 적극적인 주주활동을 할 수 있다.

[특징주]삼양식품, 3일 연속 강세 행진…160만원 돌파
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…춤추는 로봇 개, '아갓탤' 장악

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

2시간 거리가 2분으로…높이 625m 세계 최고 다리 개통에 들뜬 中

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

엔비디아 젠슨황 "中 70兆 기회…'H20칩' 일부 조기 승인"

새로운 이슈 보기