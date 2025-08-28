SK하이닉스, 업계 최초 개발 신소재 적용한 '고방열 모바일 D램' 공급 개시

제품 패키징에 '하이-K EMC' 적용

열전도도 3.5배·열 저항 47% 개선

온디바이스 AI 구현 시 발생하는 발열 해결

"차세대 모바일 기기용 D램 시장 선도"

SK하이닉스가 업계 최초로 '하이-K 에폭시 몰딩 컴파운드(High-K EMC)' 소재를 적용한 고방열 모바일 D램 제품을 개발해 고객사들에 공급하기 시작했다고 28일 밝혔다.

SK하이닉스가 업계 최초로 '하이-K EMC' 소재를 적용한 고방열 모바일 D램 제품. 사진=SK하이닉스

에폭시 몰딩 컴파운드(EMC)는 수분, 열, 충격, 전하 등 다양한 외부 환경으로부터 반도체를 밀봉해 보호하고 열을 방출하는 통로 역할도 하는 반도체 후공정 필수 재료다. SK하이닉스가 개발한 소재는 열전도 계수(K)가 높은 물질을 사용해 열 전도도를 높였다는 의미로 이름 앞에 '하이-K'가 붙었다. 열 전도도는 물질이 열을 얼마나 잘 전달하는지를 나타내는 물리적 특성으로, 단위 시간 동안 특정 물질을 통해 얼마나 많은 열이 이동하는지를 뜻한다.

SK하이닉스는 "온디바이스(On-Device) 인공지능(AI) 구현을 위해 데이터를 고속으로 처리할 때 발생하는 발열이 스마트폰 성능 저하의 주요 원인이 되고 있다"고 짚으며 "이번 제품으로 고사양 플래그십(Flagship) 스마트폰의 발열 문제를 해결해 글로벌 고객사들로부터 높은 평가를 받고 있다"고 설명했다.

최신 플래그십 스마트폰은 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 위에 D램을 적층하는 '패키지 온 패키지(PoP)' 방식을 적용하고 있다. 이는 모바일 제품에 많이 사용되는 대표적인 적층 패키지로, 각각 다른 종류의 반도체 패키지를 위아래로 쌓아 공간 효율, 성능 향상, 조합 유연성을 꾀하는 방식이다. 특히 한정된 공간을 효율적으로 활용하고 데이터 처리 속도를 향상시키는 장점이 있다. 하지만 모바일 AP에서 발생한 열이 D램 내부에 누적되면서 전체적인 스마트폰 성능 저하도 함께 일어날 수 있다는 위험성도 있다.

SK하이닉스는 이 문제를 해결하기 위해 D램 패키지를 감싸는 핵심 소재인 EMC의 열전도 성능 향상에 주력했다. 그 결과, 기존에 EMC의 소재로 사용하던 실리카에 알루미나를 혼합 적용한 신소재인 '하이-K EMC'를 개발해냈다. 이를 통해 열전도도가 기존 대비 3.5배 수준으로 대폭 향상됐고 열이 수직으로 이동하는 경로의 열 저항을 47% 개선하는 성과를 거뒀다.

향상된 방열 성능은 스마트폰의 성능 개선과 소비전력 절감을 통해 배터리 지속시간, 제품 수명을 연장해줄 것으로 기대된다. 이런 효과로 모바일 업계에서 이 제품에 대한 관심과 수요가 높아질 것으로도 전망된다.

이규제 SK하이닉스 부사장(PKG제품개발 담당)은 "이번 제품은 단순한 성능 향상을 넘어 고성능 스마트폰 사용자들이 겪는 불편 해소에 기여한다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "소재 기술 혁신을 바탕으로 차세대 모바일 D램 시장에서의 기술 리더십을 확고히 구축해 나가겠다"고 강조했다.





김형민 기자



