이상순-서경덕, '다시 쓰는 대한이 살았다' 캠페인 펼쳐

제 115주년 경술국치를 맞아 서경덕 성신여대 교수와 싱어송라이터 이상순이 함께 '다시 쓰는 대한이 살았다' 캠페인 영상을 선보였다.

'대한이 살았다' 캠페인 영상에 출연한 싱어송라이터 이상순과 서경덕 교수.

KB금융그룹과 공동 제작한 4분30초 분량의 이번 영상은 독립운동가 한용운이 애국지사들과 교류했던 '심우장'에서 촬영됐다. 영상은 경술국치의 역사적 의미를 되새기며 대국민 노랫말 공모전을 통해 새로운 음원을 제작하겠다는 계획을 담고 있다.

'대한이 살았다'는 3·1운동 직후 서대문형무소 여옥사 8호실에 투옥돼 옥중에서도 만세 운동을 펼친 유관순 열사와 여성 독립운동가 7인의 옥중 노래다. 2019년 3·1운동 100주년에는 음악감독 정재일, 가수 박정현, 전 피겨선수 김연아가 새 선율을 입혀 발표해 주목받은 바 있다.

서 교수는 "대국민 공모전을 통해 의미 있는 가사를 이상순 씨와 함께 선정해 내년 3·1절 공식 음원과 기념 영상을 공개할 예정"이라고 밝혔다. 이상순 역시 "노랫말이 주는 힘은 굉장하다"며 "이번 공모전을 통해 좋은 음원이 나올 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

노랫말 응모는 오는 10월13일까지 가능하며 최우수 작품 1편에는 작사료 815만원이 수여된다.





