본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용산구, 취약계층 주민 126명 초청 ‘무료 영화 관람’

김민진기자

입력2025.08.28 07:49

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

CJ CGV와 함께하는 ‘객석 나눔’

서울 용산구(구청장 박희영)가 27일 CGV용산 아이파크몰에서 경제적 형편상 문화생활이 어려운 지역 주민 126명을 초청해 무료 영화 상영 행사 ‘객석 나눔’을 열었다.

무료 영화 상영 행사 ‘객석 나눔’. 용산구 제공.

무료 영화 상영 행사 ‘객석 나눔’. 용산구 제공.

AD
원본보기 아이콘

행사는 용산구 푸드뱅크마켓센터 주관, CJ CGV 협력으로 이뤄졌으며, 2017년부터 매년 이어져 온 대표적인 문화기부 프로그램이다. 용산구는 관내 복지시설 7곳(효창종합사회복지관·청파노인복지관·용산구립장애인복지관 등)을 통해 어르신과 장애인 주민들을 초청했고, 안전한 관람을 위해 인솔 교사와 복지사도 동행했다.


올해 상영작은 흥행작 ‘좀비딸’로 선정됐다. 영화를 관람한 한 어르신은 “오랜만에 가족 영화로 웃고 감동하며 마음이 따뜻해졌다”고 소감을 전했다.

박희영 용산구청장은 “연이은 폭염과 폭우로 지친 주민들께 잠시나마 위로와 휴식이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 취약계층을 포함한 모든 구민이 문화와 복지 혜택을 골고루 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.


한편, 용산구는 쪽방촌 가구 생필품 지원, 저소득층 에어컨 청소 사업 등 취약계층 생활 안정을 위해 다양한 복지 사업을 이어가고 있다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투?"…발렌시아가 파격 디자인

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

"한 그릇에 17만원…가격 보고 다들 충격받아요" 폭염에 치솟는 日해산물

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

옐런의 경고…"무모·부패한 트럼프, 독재로 Fed 꼭두각시 만들려 해"

새로운 이슈 보기