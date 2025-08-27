[포토] 본회의장 떠나는 국민의힘

27일 국회 본회의에서 국가인권위원회 위원(이상현), 국가인권위원회 위원(우인식) 선출안이 부결되자 국민의힘 의원들이 항의하며 퇴장하고 있다.







