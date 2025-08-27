정철원 담양군수, 조국 만나 지역 현안 건의

"담양 발전은 곧 조국혁신당의 성과"

정철원 담양군수가 27일 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장에게 지역 현안이 담긴 건의서를 전달하며, 당 차원의 협력을 요청했다. 담양군 제공

정철원 전남 담양군수가 27일 담양군을 방문한 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장과 만나 지역 현안을 논의하고, 당 차원의 협력을 요청했다.

조국혁신당의 제1호 단체장인 정 군수는 주요 정책과 현안을 설명하며 경마공원 유치, 지역공중보건의 확대 배치 등 군민 삶의 질 향상을 위한 과제를 건의했다.

조 원장은 "정철원 군수와 함께 지역 발전을 위해 긴밀히 협력하겠다"며 "담양의 발전이 곧 당의 성과와도 맞닿아 있는 만큼 힘껏 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

정 군수는 "군민이 체감할 수 있는 행정을 위해 최선을 다하겠다"며 "조국혁신당과의 협력을 통해 담양 발전의 동력을 더욱 키워가겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자



