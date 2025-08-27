본문 바로가기
의정부 경민비즈니스고, AI교육 위한 글로벌 기업 견학

이종구기자

입력2025.08.27 14:22

01분 01초
안랩 본사·삼성전자 첨단 AI 산업사 투어

경민비즈니스고등학교(교장 김미라)는 지난 21일 첨단 AI시대에 맞춰서 본교 학생들이 글로벌 기업을 방문하여 견문을 넓힐 수 있도록 교육협약을 맺은 ㈜안랩과 ㈜삼성전자에서 첨단AI 산업사 투어 및 전문AI보안교육을 받았다.

경민비즈니스고등학교가 지난 21일 교육협약을 맺은 ㈜안랩과 ㈜삼성전자에서 첨단AI 산업사 투어 및 전문AI보안교육을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 경민비즈니스고등학교 제공

경민비즈니스고등학교가 지난 21일 교육협약을 맺은 ㈜안랩과 ㈜삼성전자에서 첨단AI 산업사 투어 및 전문AI보안교육을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 경민비즈니스고등학교 제공

경민비즈니스고등학교(교장 김미라)는 지난 21일 첨단 AI 시대에 발맞추어 학생들이 글로벌 기업을 방문해 견문을 넓힐 수 있도록 ㈜안랩과 ㈜삼성전자와의 교육협약을 기반으로 기업 탐방 및 전문 AI·보안 교육을 진행했다.


올해 창립 30주년을 맞은 ㈜안랩은 학생들의 사이버 보안 이해를 높이고 실무 환경을 체험할 수 있도록 AI 보안 교육 프로그램을 마련했다. 서울 판교에 위치한 안랩 본사에서 진행된 프로그램은 △기업 소개 및 보안 산업 개요 △정보보안 직무 설명 △보안 시스템 시연 및 체험 △전문가와의 Q&A 세션 등으로 구성되어 학생들의 큰 호응을 얻었다. 특히 랜섬웨어, 해킹 시나리오, 악성코드 분석 등 실제 사례 중심의 시연은 학생들의 눈길을 끌었으며, 전문가와의 대화 시간에는 보안 관련 진로, 자격증, 필요 역량 등에 대한 구체적인 조언이 이어졌다.

이어 진행된 ㈜삼성전자 견학은 학생들에게 글로벌 기업의 첨단 기술과 산업 현장을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공했다. 경기도 수원 본사 및 삼성전자 갤러리에서 학생들은 반도체·모바일·가전 분야의 혁신 기술과 제품이 생산되는 과정을 확인했다. 견학은 △삼성전자 기업 소개 △스마트폰 및 가전 전시 관람 △직무 체험 및 멘토링 △Q&A 세션 순서로 이어졌으며, 현장 관계자들의 설명을 통해 학생들의 이해를 도왔다.


이번 프로그램에 참여한 2학년 오주은 학생은 "평소 뉴스로만 접하던 기업들의 보안 능력과 기술력을 직접 확인할 수 있어 흥미로웠고, IT 관련 진로에 더 큰 관심을 갖게 되었다"고 소감을 전했다.


경민비즈니스고등학교는 실무 중심 여성리더 교육과 더불어 글로벌 기업 탐방 프로그램을 통해 학생들이 미래 사회 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하고 있다.

김미라 교장은 "이번 견학이 학생들에게 미래 진로에 대한 동기를 부여하는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 기업과 연계한 다양한 교육 활동을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
