김동연 지사 "사람 생명이 우선…남양주공공의료원 2028년 착공 추진"

김동연 경기도지사, 달달버스 타고 남양주 혁신형 공공의료원 부지 찾아

김 지사 "2030년 착공이 아니라 2028년 착공 위해 함께 힘 모아달라

남양주 호평평내행정복지센터서 '동북부 공공의료원 설립 현장 설명회'

김 지사, 경기 동북부 110만 도민 위해 “예타 면제·BTL 신속화” 강조

경기도가 추진 중인 남양주 혁신형 공공의료원 건립 사업이 당초 계획보다 2년 앞당겨질 전망이다.

김동연 경기도지사는 27일 남양주 호평평내행정복지센터에서 열린 '동북부 공공의료원 설립 현장 설명회'에서 인사말을 하고 있다. 이종구 기자 AD 원본보기 아이콘

일명 '달달버스'(달려간 곳마다 달라진다)를 타고 민생경제 현장투어를 진행 중인 김동연 경기도지사는 27일 남양주 호평평내행정복지센터에서 열린 '동북부 공공의료원 설립 현장 설명회'에서 "2030년 착공이 아니라 2028년 착공을 위해 함께 힘을 모아달라"고 강조했다.

남양주 혁신형 공공의료원은 남양주시 백봉지구 종합의료시설 부지 3만3800㎡에 건립된다. 300병상 이상 규모로, 소아·분만·응급 등 필수의료와 더불어 돌봄 의료서비스까지 제공할 예정이다. 사업비는 부지매입비를 제외하고 약 1591억원이 투입되며, BTL(임대형 민간투자사업) 방식으로 추진된다. 2030년 이후 착공, 2033년 완공 예정이다.

김동연 지사는 남양주 혁신형 공공의료원 부지 시찰에 앞서 호평 평내행 정복지센터에서 '동북부 공공의료원 설립 현장 설명회'를 열었다.

이번 설명회에는 김 지사를 비롯해 주광덕 남양주시장, 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장, 경기도의원, 보건의료 전문가와 주민 등 70여 명이 참석했다.

김동연 지사는 설명회 인사말에서 "우리 경기도와 북동부의 시군이 함께 힘을 합쳐서 남양주와 인근 가평, 구리, 양평 110만 도민을 위한 공공의료원을 설립하고자 하는 야심찬 계획을 세워 왔고, 그 결과 우리 남양주가 공공의료원 설립지로 채택이 됐다"고 말했다.

김 지사는 "내년 초부터 약 5년의 세월이 지나야 삽자루를 꽂는 착공을 할 수 있는데 5년의 기간을 단축하기 위해서는 두 가지 방법이 함께 있어야 한다"면서 예타 면제 또는 예타 제도의 개선, BTL의 신속 추진 등을 제시했다.

김 지사는 "예타 면제를 하게 되면 약 1년 반 정도의 시간을 절약할 수 있고, BTL 과정도 빨리 추진하면 1년 가까이 시간을 절약할 수 있다. 우리 계획대로 되면 1년 반에서 2년 반 정도까지 기간을 단축할 수 있을 것 같다"면서 "'2030년 착공이 아니라 2028년 착공을 위해서 함께 힘을 모아달라"고 당부했고, 참석자들은 큰 박수로 호응했다.

김동연 경기도지사(가운데)와 주광덕 남양주시장, 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 27일 남양주 혁신형 공공의료원 예정 부지를 방문해 남양주시 관계자로부터 설명을 듣고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

김 지사는 문재인정부 시절 경제부총리로서 예타 면제를 직접 추진했던 경험을 언급하며 "정부 정책 기조가 '사람 우선'인 만큼 예타 면제를 조속히 결정해야 한다"고 촉구했다.

김동연 지사는 문재인정부 경제부총리시절인 2019년 1월 전국 광역시도별로 2개 사업씩 예타 면제를 직접 추진했던 경험을 언급하며 "정부 정책 기조가 '사람 우선'인 만큼 예타 면제를 조속히 결정해야 한다"고 촉구했다.

김 지사는 기재부 근무시절 후배공직자였던 구윤철 경제부총리를 최근 예방해 예타 문제와 관련 "의료서비스는 경제적 효율성으로 따질 문제가 아니다. 사람의 생명과 건강과 안전이 달려 있는 문제다. 새 정부 정책 방향이 경제적 효율성에 앞서 사람 우선이니 속된 말로, '선빵'으로 이런 것(예타면제)을 빨리빨리 했으면 좋겠다"고 말한 내용을 소개했다.

김 지사는 "우리 최민희 위원장님, 주광덕 시장님이 큰 역할하고 계시니까 함께 힘을 합쳐서 기간을 단축하도록 최대한 노력하겠다"고 다짐했다.

설명회를 마친 뒤 김 지사는 주광덕 시장, 최민희 의원, 주민대표단과 함께 '달달버스'(달려간 곳마다 달라진다)를 타고 의료원 예정 부지를 시찰했다.

김 지사가 "평택과 양주에서 시장님이 (달달버스에) 같이 타신 적은 있었는데 국회의원이 타신 건 처음"이라고 하자 최 위원장은 "'달달투어'라는 이름이 잘 어울린다. 지사님 이미지가 달달하고 스윗하셔서 딱이다"라고 화답했다.

현장시찰에서 김동연 지사는 동행취재 중이던 기자들이 예타면제 가능성을 질문하자 "이재명 대통령께서 정치 하시게 된 계기 중 하나가 성남의료원이라고 하는 공공의료 문제가 첫 번째였다"며 "쉬운 일은 아니지만 대통령, 중앙정부와 국회, 지방정부가 함께 빠른 시간 내에 (논의해)의료원이 착공하고 준공할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

김동연 경기도지사와 주광덕 남양주시장, 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 27일 남양주 혁신형 공공의료원 예정 부지를 방문해 주민들과 이야기를 나누고 있다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

이어 김동연 지사는 평내호평역 인근 무료급식소를 방문해 배식 봉사에 나서며 지역 어르신들과 소통했다.

현장에는 (사)이웃사랑나눔봉사회와 청아봉사단, 천마문화예술단, 평화수호봉사단, 경기도청년봉사단 등 4개 협업봉사단체 자원봉사자 40명, 급식대상 어르신 등 300여 명이 함께했다.

이웃사랑나눔봉사회는 2008년부터 17년간 매주 수요일 점심 어르신과 장애인을 대상으로 무료급식과 공연 봉사활동을 펼쳐오고 있습니다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>