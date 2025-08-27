본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

파주시, 성매매집결지 일대서 올빼미 활동 전개

이종구기자

입력2025.08.27 13:26

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

묵언 손팻말 캠페인으로 성구매 행위 차단 메시지 전달

경기 파주시는 지난 23일 밤 9시부터 자정까지 성매매집결지 일대에서 시민과 함께하는 '올빼미 활동'을 전개했다고 27일 밝혔다.

파주시가 지난 23일 밤 9시부터 자정까지 성매매집결지 일대에서 시민과 함께하는 '올빼미 활동'을 전개하고 있다. 파주시 제공

파주시가 지난 23일 밤 9시부터 자정까지 성매매집결지 일대에서 시민과 함께하는 '올빼미 활동'을 전개하고 있다. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 활동에는 공무원 10명과 시민 5명 등 총 15명이 참여해 말없이 손팻말을 들고 성구매 행위 차단 메시지를 전달했다.


참가자들은 "성구매 행위는 범죄"라는 메시지가 담긴 손팻말을 들고 서서, 성구매자 유입을 차단하고 건전한 지역 문화를 확산시키는 데 힘을 보탰다.

'올빼미 활동'은 성구매 행위 근절을 위한 지속적인 시민참여 캠페인으로, 정기적으로 성매매집결지 주요 지점에서 진행되고 있다. 파주시는 이 과정을 통해 올바른 성인식을 확산시키고 성매매집결지 해체를 앞당기는 데 의미를 더하고 있다.


파주시 관계자는 "작은 실천이지만 시민과 함께하는 올빼미 활동이 성구매 행위를 차단하고 지역사회의 변화를 이끌어낼 것"이라며 "앞으로도 시민들과 함께 성매매 근절을 위해 적극 나서겠다"고 밝혔다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로 "분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기