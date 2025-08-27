지역 재투자 최우수…'하나·국민·아이엠·기업·농협은행' 선정

2025년 금융회사 지역재투자 평가 결과 확정

지역 재투자에 가장 뛰어난 역량을 지닌 금융회사에 하나은행과, 국민은행, 농협은행 등이 선정됐다.

금융위원회는 27일 지역재투자 평가위원회를 개최하고 2025년도 금융회사 지역재투자 평가 결과를 확정했다고 밝혔다.

지역재투자 평가제도는 금융회사의 지역 내 자금공급, 중소기업 지원, 서민대출 지원, 금융인프라 현황과 해당 지역 경제기여도 등 지역금융 지원 전략 등을 평가하고, 평가결과를 5등급으로 구분해 인센티브를 부여하는 방식으로 운영된다.

시중은행 중에서는 하나은행과, 국민은행, 농협은행, 아이엠뱅크, 기업은행 등 5곳이 최고 등급인 최우수를 획득했다.

지방은행 중에서는 부산은행과 광주은행, 전북은행, 경남은행이 최우수 등급을 획득했고, 상호저축은행 중에서는 한국투자저축은행이 최우수 등급을 받았다.

금융위에 따르면 전체 평가지역의 작년 여신증가율(4.7%)은 전년 대비 1.3%포인트 상승했다. 평가지역의 수신액 대비 여신액 비율(예대율)은 124.1%로 전년 대비 0.4%포인트 올랐다.

같은 기간 은행의 평가지역 기업대출액 중 중소기업에 대한 대출액 비중은 95.3%로 수도권(83.1%)에 비해 높았다. 중소기업 대출액 증가율은 3.3%로 전년(4.3%) 대비 다소 하락했다. 가계대출액 대비 서민대출액 비중은 1.95%로 전년 대비 1.39%포인트 상승했다. 인구 수 대비 점포 수는 102.5개(100만명당)로 수도권(115.0개)에 비해서 적은 수준이었다.

금융위 관계자는 "앞으로도 지역재투자 평가의 활용도를 높이기 위하여 관련 기관들과 협의를 계속하고, 금융환경 변화 등에 맞춰 평가 타당성 제고를 위해 지속적으로 제도개선을 검토해 나갈 계획"이라고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>