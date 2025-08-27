창원특례시 성산구, 상남동 호객행위 등 불법 영업행위 근절 나서

호객행위 안돼요, 민·관·경 합동 캠페인 실시



경남 창원특례시 성산구는 상남동 상업지구 내 유흥가 밀집 지역에서 호객행위 등 불법 영업행위 근절을 위한 민·관·경 합동 캠페인을 실시했다.

지난 26일 열린 캠페인은 성산구 문화위생과를 비롯해 창원중부경찰서, 유흥협회 등 민·관·경 기관이 협력해, 현수막, 피켓, 어깨띠 등을 활용한 캠페인을 펼쳤다.

참가자들은 '호객행위 NO!'를 구호로 시민들에게 호객행위가 불법 사항임을 알리고 유흥주점 영업자들에게는 불법 호객행위 홍보활동을 실시했다.

김수윤 문화위생과장은 "이번 캠페인은 시민과 영업주가 함께 불법 영업행위를 근절하기 위해 추진됐다"며 "안전하고 건전한 영업 질서를 확립할 수 있도록 앞으로도 지역사회와 함께 끊임없이 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



