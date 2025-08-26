양평군의회, 매월 정책협의회 운영 군정 현안 수시 점검

'만 70세 이상 어르신 교통비 지원 사업' 등 주요 정책현안 논의

경가 양평군의회는 지난 25일 군의회 열린의회실에서 집행부와 8월 정책협의회를 개최했다고 26일 밝혔다.

양평군의회는 지난 25일 군의회 열린의회실에서 집행부와 8월 정책협의회를 개최하고 있다. 양평군의회 제공

이날 주요 안건으로는 ▲2025년 제2회 추가경정예산(추경) 편성안 ▲민생회복 소비쿠폰 1차 지급 ▲2025년도 4차 수시분 공유재산 관리계획안 ▲양평 군관리계획(재정비) 결정안 ▲어르신 교통비 지원사업 등 총 12건의 안건에 대하여 심도 있는 질의와 응답으로 진행됐다.

특히 큰 관심을 모은 '민생회복 소비쿠폰 1차 지급' 안건은 지역 내 소비 진작과 소상공인 및 자영업자의 매출 증대를 목표로 추진되는 사업으로, 1차 지급 과정에서 드러난 부족한 점을 보완해 2차 지급을 철저히 준비함으로써, 민생경제 회복의 마중물 역할을 하도록 당부했다.

또한, 경기도 공모사업에 선정된 '어르신 교통비 지원 사업'도 주요 안건 중 하나였다. 양평군에 거주하는 만 70세 이상 어르신께 분기별 9만 원(운전면허 보유자 분기별 6만 원)씩, 연 최대 36만 원의 교통비를 지원하는 것으로, 사업의 원활한 시행을 위해 집행부의 적극적인 노력을 요청했다.

오혜자 부의장은 "군민의 삶과 직결된 정책들이 성공적으로 추진되기 위해서는 무엇보다 의회와 집행부 간의 긴밀한 소통이 중요하다. 앞으로도 협력과 대화를 통해 현안을 해결해 나아갈 것"을 강조했다.

한편, 양평군의회는 매월 정책협의회를 개최하여 집행부와 의회가 함께 정책을 논의하고 보완하는 기회를 만들고 있으며, 이를 통해 단기적인 성과뿐 아니라, 장기적인 군정 방향을 조율하는 '정책 동반자' 역할을 이어가고 있다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



