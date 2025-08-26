여주시, 9월부터 ‘여주사랑카드’ 인센티브 10% 확대 지원

‘여주사랑카드’ 지원 확대에 따라

민생 회복·지역경제 활성화 기대



경기 여주시는 정부의 지역화폐 확대 정책에 따라 '여주사랑카드' 인센티브를 9월부터 확대 지원한다고 26일 밝혔다.

'여주사랑카드' 인센티브 9월부터 확대 지원. 여주시 제공

상시 인센티브는 7%에서 10%로 상향 지원하며, 1인당 월 구매 한도와 보유 한도는 200만원으로 유지한다. 여주시는 경기도 시·군 중 가장 높은 한도로 제공하며, 1인당 월 200만원 충전 시 받을 수 있는 최대 혜택은 20만원이다.

여주시는 세수 감소로 인한 어려운 재정 상황에도 불구하고, 다가오는 추석 명절 소비 진작 및 민생 회복과 지역경제 활성화를 위하여 인센티브를 확대 지원하기로 결정했다.

이충우 여주시장은 "정부의 지역화폐 확대 정책에 따라 여주시 또한 발맞추어 함께 갈 계획이다"며 "'여주사랑카드'가 민생 회복과 지역경제 활성화의 마중물 역할을 할 수 있도록 인센티브 지원과 다양한 정책사업을 발굴 추진하고 있다. 시민들의 가계 부담을 완화하고 소상공인의 매출 증대로 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





여주=이종구 기자



