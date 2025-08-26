본문 바로가기
충남도-상하이, 첨단산업·관광 협력 강화

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.26 16:45

김태흠 지사 "경제·문화 교류 확대"… 궁정 시장 "투자·과학기술·청소년 교류 제안"

충남도가 중국 최대 경제도시 상하이와 첨단산업·문화·관광 협력 확대에 나섰다.


26일 도에 따르면 김태흠 충남도지사는 이날 상하이시청에서 궁정 상하이시장을 만나 경제무역 투자와 교육·과학기술, 인문·관광 등 다방면에서 교류 협력을 강화하기로 뜻을 모았다.

김 지사는 전날 문을 연 충남 중국사무소를 언급하며 "상하이시의 협조에 감사드린다"며 내년 태안국제원예치유박람회에 상하이 대표단과 시민들의 방문을 요청했다.


이어 "충남은 반도체·디스플레이·배터리·자동차 등 첨단 산업의 중심지이고, 상하이는 글로벌 금융·무역 허브"라며 "양측은 협력 잠재력이 크다"고 강조했다.


궁정 시장은 상하이의 5대 발전 목표(국제 경제·금융·무역·운항·과학기술 혁신 중심)를 설명하고, "한국 관광객이 상하이 외국인 관광객 중 1위를 차지한다"며 청소년 문화·관광 교류 강화도 제안했다.

이에 김 지사는 "윤봉길 의사와 김구 선생 등 독립운동가와 인연이 깊은 도시 상하이와 충남의 교류를 적극 확대하겠다"고 화답했다.


김 지사는 접견에 앞서 화웨이 자율주행차 전시관을 방문해 중국의 첨단 기술을 살폈으며, 이후 베트남으로 이동해 수출 상담과 교류 일정을 이어간다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
