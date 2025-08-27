단국대 G-RISE, 한·일 대학생 글로벌 교류 프로그램 개최

AI 디지털 인재 양성 앞장

단국대학교 G-RISE사업단 컨소시엄은 일본 리츠메이칸대, 강남대, 용인대와 함께 차세대 AI 디지털 인재 양성을 위한 국제 교류 프로그램을 개최했다고 27일 밝혔다.

김오영 단장(오른쪽 두 번째), 리량리(Liang Li) 리츠메이칸대 교수(오른쪽 세 번째)와 한·일 대학생들이 AI 로봇개 '소라(SORA)'를 직접 체험하고 있다. 단국대학교

이번 행사는 '미래 유니콘 기업과 함께하는 AI 인재 양성'을 주제로 한일 대학생과 교수진 100여명이 참여한 가운데 미래 유니콘 기업과 협력해 최신 AI 기술을 체험하고 연구 성과를 공유했다.

지난 25일 경기도 성남시 판교 마음AI에서 열린 행사에서는 마음AI의 동시통역 솔루션 '링크(LINK)'를 통해 한국어와 일본어 소통이 실시간 지원됐다.

참가 학생들은 ▲AI기반 4족 보행 경비 로봇개 '소라(SORA)' ▲청각·시각·지체 장애인도 쉽게 사용할 수 있는 '배리어프리 키오스크' ▲에스프레소를 내리는 로봇 바리스타 등 다양한 피지컬 AI를 체험했다. 이어 한·일 대학생 15개 팀의 연구 성과 발표가 열렸다.

특강 세션에서는 ▲손병희 연구소장(마음AI) '피지컬 AI와 사회적 가치' ▲리량리(Liang Li) 리츠메이칸대 교수 'AI로 다시 만나는 세계문화유산' 을 주제로 강연이 이어졌다.

또한 행사 현장에서 미래 유니콘 기업 '글로랑' 소개와 함께 단국대 G-RISE사업단 컨소시엄과 리츠메이칸대학 간 업무협약(MOU)도 체결됐다.

김오영 단장은 "정부의 AI 3대 강국 도약 전략에 발맞춰 한·일 대학생과 유니콘 기업이 함께하는 국제 교류의 장을 마련했다"며 "앞으로도 AI·빅데이터, 첨단모빌리티 등 경기도 미래성장산업(G7/GX) 분야에서 지역 정주형 인재 3만 2천여 명을 양성해 지역 혁신의 선순환 구조를 실현하겠다"고 말했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



