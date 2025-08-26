본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산에 '도떼기 시장' 다시 선다… 국제시장 도떼기 거리 페스타 개최

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.26 14:20

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전통시장 소비 진작, 보는 재미도

국제시장·만물의거리·아리랑거리

도떼기 시장을 기억하나요? 부산의 대표적인 전통시장인 국제시장이 가을맞이 축제의 장으로 변신한다.


부산시는 오는 28일부터 30일까지 사흘간 국제시장 일대에서 '도떼기 거리 페스타'를 열고 소비 진작과 전통시장 활성화에 나선다고 26일 알렸다.

이번 행사는 국제시장과 만물의 거리, 아리랑 거리에서 동시에 펼쳐진다. 시는 합리적인 가격에 전통시장의 매력을 체험할 수 있는 '보는 재미, 사는 즐거움' 행사를 표방했다. 상인들에게는 매출 증대 기회를, 외국인 관광객에게는 부산 고유의 시장 문화를 직접 경험할 기회를 제공한다는 취지다.


행사장은 낮에는 쇼핑과 체험, 밤에는 축제로 이어진다. 시는 행사 기간 매일 최대 1만원 할인쿠폰을 배포하고 1만5000원 이상 구매 시 사용할 수 있도록 했다. 영수증 이벤트를 통해 아이폰 등 20종 경품을 걸고 시장 안주 1만원 이상 구매 시 '포장마차 구역'에서 무료 맥주를 제공한다.


버스킹과 요리 공연, 초청 가수 무대, 무료 시식 코너도 마련돼 볼거리와 먹거리를 함께 즐길 수 있다. 국제시장의 명물 이벤트인 '계단 없이 만나요'도 열린다. 접근성이 떨어지는 2층 점포 상인들이 1층 골목으로 직접 내려와 좌판을 차리는 행사로 총 15개 점포가 참여한다. 방문객들은 계단을 오르내리지 않고도 다양한 상품을 둘러볼 수 있다.

부산시는 이번 페스타를 시작으로 10월까지 전통시장 축제를 매달 이어간다. 다음 달에는 사하구 장림 골목시장에서 '꼴목어묵 대축제'를, 10월에는 해운대구 반여2동 시장에서 '반여·할인·맥주 페스티벌'을 각각 연다.


김봉철 부산시 디지털경제실장은 "국제시장은 부산의 역사와 추억이 담긴 대표 상권"이라며 "이번 행사가 상인의 매출 증대와 함께 시민·관광객에게 다양한 즐길 거리를 제공하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

부산시청.

부산시청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼프, 李대통령에 '피습 사진첩' 건네 李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이제 마지막은 물류센터 뿐"'월급 469만원' 현장서도 밀려나는 청년들

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

"오겜·케데헌에 K컬처 열풍"…韓서 카드 '역대 최고액' 썼다

연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아

韓美中 '로봇 올림픽' 금메달은

현실이 된 '기후플레이션'…장바구니부터 중앙은행까지 흔든다

새로운 이슈 보기