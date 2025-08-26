[포토] 조국, 사면 후 첫 호남행…5·18묘역 참배

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주 북구 국립5·18민주묘지 참배를 위해 관계자들과 함께 입장하고 있다. 송보현 기자





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>