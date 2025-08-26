TIGER 28-04회사채(A+이상)액티브, 신규 상장

미래에셋자산운용은 한국거래소에 'TIGER 28-04회사채(A+이상)액티브 ETF'를 신규 상장한다고 26일 밝혔다.

TIGER 28-04회사채(A+이상)액티브 ETF는 2028년 4월 만기의 A+ 이상 우량 회사채에 투자하는 만기매칭형 채권 ETF다. 만기매칭형 채권 ETF는 매수 후 만기까지 보유하면 예상했던 원금과 이자 수익을 실현할 수 있어 안정적인 자금 운용을 원하는 투자자에게 인기가 높다.

전날 기준 'TIGER 28-04회사채(A+이상)액티브 ETF'의 예상 만기수익률(YTM)은 연환산 3% 수준이다.

만기매칭형 채권 ETF는 중도 매매가 가능해 금리 변동에 따른 적극적인 투자 전략을 활용할 수 있다. 금리 상승 시 추가 매수를 통한 수익 확대가 가능하다. 금리 하락 시에는 만기 이전 매도를 통해 자본차익을 실현할 수 있다. 예금과 달리 중도 매도 시 약정 이율이 낮아지지 않으며, 개별 채권보다 높은 유동성과 편리한 거래 환경을 제공한다는 것도 장점이다.

TIGER 28-04회사채(A+이상)액티브 ETF는 A+등급 이상의 회사채를 편입하는 동시에 액티브 운용 전략을 통해 초과 수익을 추구한다. 비교지수 대비 초과성과를 달성하기 위해 국내 채권, 어음, 국고채, 특수채, 통안채 등에 투자하며, 듀레이션을 확대 운용한다.

미래에셋자산운용은 TIGER 28-04회사채(A+이상)액티브 ETF 신규 출시를 기념해 거래 고객을 대상으로 상장 기념 이벤트를 진행한다. SK증권에서 해당 ETF의 일 거래 조건을 충족한 일부 고객에게 문화상품권을 증정한다. 자세한 이벤트 내용은 해당 증권사 홈페이지에서 확인 가능하다.

미래에셋자산운용 김동명 채권ETF운용본부장은 "만기매칭형 채권 ETF는 시장 변동성과 무관하게 만기까지 보유 시 예상했던 원금과 이자 수익을 실현할 수 있어 투자시점에 수익률을 확정할 수 있다는 점에서 인기를 얻고 있다"고 설명했다.

이어 "올해 10월 내 기준금리가 인하될 것이라는 시장의 전망 속에 TIGER 28-04회사채(A+이상)액티브 ETF가 기준금리 인하 전 만기매칭형 상품에 투자하는 마지막 기회가 될 수 있을 것으로 생각한다"고 말했다.





