서울시, 철도공사장 땅꺼짐 '집중관리'… GPR에 AI 계측까지 동원

동북권 도시철도 등 '중점관리구간' 지정

'육안+GPR+AI계측 3중 점검' 가동

의심구간 내시경 카메라 동원 점검

서울시가 대형 도시철도공사장 내 지하 매설물 구간을 '중점관리구간'으로 지정한다고 26일 밝혔다. '중점관리구간'으로 지정되면 공사가 끝날 때까지 ▲GPR(지표투과레이더) ▲인공지능(AI) 계측 ▲육안 등 3중 점검체계를 통해 관리받게 된다.

현재 주요 도시철도 공사장은 동북선 도시철도 민간투자사업, 도시철도 9호선 4단계 연장사업, 영동대로 지하공간 복합개발사업 등 3곳이다. 7월 말 '동북선 도시철도 민간투자사업' 103정거장 인근에 집중호우로 인해 빗물이 흙막이 가시설 주변으로 유입되면서 가로 50㎝, 세로 70㎝, 깊이 80㎝ 규모의 소규모 도로 침하가 발생한 바 있다. 당시 현장조사팀이 일상점검에서 발견 후 즉시 복구했고 주민 불편이나 2차 피해 없이 마무리됐다.

GPR(지표투과레이더) 도로 탐사(차량형) 현장 모습. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울시는 지하 굴착공사장 지상과 공사장 내부를 매일 전문인력과 시공사가 육안으로 살피고 '주 1회 이상' GPR 탐사를 통해 균열 및 침하 상태를 확인·기록하기로 했다. 공동 의심 구간이 발견되면 산업용 내시경 카메라로 내부 상태를 확인한 뒤 곧바로 복구한다.

현재 GPR 탐사는 '동북선 도시철도 민간투자사업' 내 총연장 146㎞, 도시철도 9호선 4단계 연장 사업 내 총연장 28.3㎞, 영동대로 지하공간 복합개발사업 내 총연장 9.3㎞ 구간에서 실시 중이다. 7월 1차 조사에서 19개 공동(동북선 11개소, 도시철도 6개소, 영동대로 2개소)을 발견해 즉시 복구했으며 이후 주 1회의 정기 점검에서 추가 공동은 발견되지 않았다.

육안 점검이나 GPR 점검 외 위험징후를 인공지능이 분석·판단해 관리자에게 즉시 알려주는 'AI기반 스마트 계측기'도 설치해 신속한 상황판단과 안전조치에 도움을 주고 있다. 현재 동북선 공사장에서 28개, 서울도시철도 9호선 4단계에서 35개, 영동대로 지하공간 복합개발사업장에서 4개의 스마트 계측기가 운영 중이다.

서울시는 공동 발생 의심 현상 발견시 인근 도로와 보도에 대해 추가로 GPR 탐사를 실시하고 맨홀·지하관로 주변은 유관기관과 합동조사를 신속하게 진행해 원인 규명 후 근본적인 복구와 보강공사를 진행할 계획이다. 김용학 서울시 도시철도국장은 "지반침하 발생 전에 선제적으로 찾아 바로 고치는 방식으로 땅꺼짐 위험을 원천 차단하고 있다"며 "사전 대비와 신속 대응으로 안전사고와 시민 불편을 최소화하고 도시철도 공사 현장의 안전성을 높이기 위해 안전관리 체계를 지속적으로 보완해 나가겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



