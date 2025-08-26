트럼프 "韓, 무역합의 문제 제기했지만 합의 원안 유지"(종합)

트럼프, 이재명 회담 후 "우리 입장 고수"

양국 정부, 7월 무역합의 이후

대미 투자방식·농축산물 시장 개방 두고 이견

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담을 하고 있다. 연합뉴스

한·미 양국이 7월 관세 협상 결과를 두고 일부 이견을 보여온 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 원칙적으로 합의한 무역 협정을 그대로 이행하기로 했다고 밝혔다. 이는 한국 정부의 문제 제기를 받아들이지 않겠다는 의지로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 이재명 대통령과 회담을 마친 뒤 진행한 포고문 서명식에서 한국과 무역 협상을 결론 내렸냐는 질문에 "그렇다. 난 우리가 협상을 끝냈다고 생각한다"고 답했다. 그러면서 그는 "그들(한국)은 합의와 관련해 약간 문제가 있었지만, 우리는 우리 입장을 고수했다"면서 "그들은 그들이 타결하기로 동의했던 합의를 할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 한국은 지난달 30일 3500억달러(약 487조원) 규모의 대미 투자와 1000억달러(약 139조원) 상당의 미국산 에너지 구매 등을 조건으로 미국이 한국을 상대로 책정한 상호관세율을 25%에서 15%로 낮추는 데 미국과 합의했다. 미국이 정한 '마지노선'으로 불린 15% 수준으로 낮췄다는 점에서 한국 정부가 선방했다는 평가도 나왔다.

그러나 원칙 합의 뒤에도 일부 사안에 대해 양국 정부는 다른 해석을 내놨다. 하워드 러트닉 미 상무장관은 대미 투자 방식에 대해 "한국은 트럼프 대통령이 지정하는 대로 대미 투자에 3500억달러를 제공할 것이며, 이 중 90% 이익은 미국인들에게 향할 것"이라고 설명했지만, 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 이 중 1500억달러(약 208조원)는 조선업 프로젝트에, 나머지 2000억달러(약 278조원)는 반도체·원자력·에너지·이차전지·바이오 등 경제 안보 분야에 투입된다고 설명했다.

쌀·소고기 등 농축산물 시장 개방 등 구체적 내용도 양측이 이견을 보인 대목이다. 트럼프 대통령은 협상 타결 직후 "한국은 미국과의 무역에 완전히 개방할 것이고 자동차·트럭·농업(농산물) 등을 포함한 미국산 제품을 받아들이기로 합의했다"고 밝혔는데, 김용범 대통령실 정책실장은 브리핑에서 "국내 쌀과 소고기 시장은 추가 개방하지 않는 것으로 합의했다"고 했다. 그는 또 "중요한 것은 협상을 책임진 각료들 간 대화인데, 농축산물에 대한 논의는 전혀 없었고 합의된 것이 없다"고 설명했다.

트럼프 대통령은 또 이 대통령에 대해 "그(이 대통령)는 매우 좋은 남자(guy)이며 매우 좋은 한국 대표다. 이건 매우 큰 무역 합의다. 한국이 역대 타결한 합의 중 가장 크다"고 강조했다.





