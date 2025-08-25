본문 바로가기
박완수 경남지사 "마스가 프로젝트, K-조선 중심 경남이 주도해야"

영남취재본부 이세령기자

입력2025.08.25 22:33

"우리나라 조선산업의 중심인 경남이 마스가(MASGA) 프로젝트를 주도해야 한다."


박완수 경남도지사가 25일 실·국 본부장 회의에서 마스가 프로젝트를 중심으로 한 조선산업의 전략적 대응 필요성을 강조하며 이같이 말했다.

박완수 경남도지사가 실·국 본부장 회의에서 '마스가 프로젝트' 관련 대응 등에 대해 말하고 있다. 경남도 제공

박 도지사는 "트럼프 정부 출범을 지역 산업의 위기로만 볼 것이 아니라 조선, 원전, 방위, 우주항공 등 경남 주력산업이 전반적으로 한 단계 더 도약하는 기회로 활용해야 한다"고 했다.


또 "필요하다면 마스가 프로젝트 추진 위한 특별법 제정도 검토해 지역 활성화에 큰 도움이 될 수 있도록 계기를 만들어 달라"고 주문했다.


이어 "조선사, 대학, 유관 기관이 이미 발 빠르게 움직이고 있는 점은 긍정적"이라며 "이젠 경남이 이 프로젝트를 실질적으로 설계하고 주도하는 단계로 나아가야 한다"고 했다.

'마스가(MASGA, Make America Shipbuilding Great Again)'는 1500억 달러(한화 208조원가량) 규모의 한미 조선 협력 프로젝트로 미국 조선업 재건을 위해 추진된다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

