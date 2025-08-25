민주당, 예결위 파문 광주시의원 10명 소환조사

오는 9월 5일 상세 경위 소명 청취

당원정지 1년땐 내년 지선 출마 제한

더불어민주당 광주시당 윤리심판원이 광주시의회 예산결산특별위원회 구성 논란과 관련, 시의원 10명 전원을 소환해 소명을 듣기로 결정했다.

25일 시당에 따르면 윤리심판원은 지난 22일 2차 회의에서 '해당 행위' 시의원들을 오는 9월 5일 불러 상세한 경위를 청취할 예정이다. 앞서 1차 회의에서는 서면으로 사실관계를 조사했으며, 이번 2차 회의에서는 회부된 의원들의 소환 일정을 조율한 것으로 전해졌다.

해당 시의원들은 예결위원 선임 과정에서 내부 갈등을 일으켜 논란을 빚었다. 기존 예결위원장으로 내정됐던 서임석 의원을 배제한 채 무소속 의원을 예결위원장으로, 국민의힘 의원을 부위원장으로 선출해 당내 불화를 초래했다.

해당 의원들은 징계에서 당원 자격정지 1년 내외의 처벌을 받을 경우 내년 6월 지방선거에서 민주당 소속으로 출마할 수 없게 된다.

한편 광주시의회는 종전 예결위원 9명이 전원 사퇴하고, 8명 정원의 새로운 예결위원회를 구성했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



