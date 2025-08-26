본문 바로가기
경찰청, 국제 사이버범죄대응 학술대회 개최

임춘한기자

입력2025.08.26 12:00

모두를 위한 사이버 안전 구축

경찰청은 '2025 국제 사이버범죄대응 학술대회'를 개최한다고 26일 밝혔다.


경찰청, 국제 사이버범죄대응 학술대회 개최
이재명 대통령은 이날 영상 축사를 통해 전 세계에서 모인 사이버범죄 전문가를 환영하고, 디지털 대전환 시대에서 첨단 기술의 혁신과 그 이면의 사이버범죄로부터 국민의 일상을 지키는 일의 중요성을 강조했다.

국제 사이버범죄대응 학술대회는 경찰청이 매년 주최하는 국제행사이다. 국내외 법집행기관, 국제적 정보기술(IT) 기업, 공공기관, 학계, 민간단체 등 각계각층의 사이버 전문가들이 한자리에 모여 더 안전한 사이버 공간 구축을 위해 경험과 지식을 공유하는 자리이다.


이번 학술대회에서는 '생성형 인공지능(AI) 시대의 새로운 위협', '가상자산의 확대와 사이버 금융범죄' 등 6개 주제를 선정했다. 정보통신 기술의 발전에 따라 급증하는 사이버 위협에 효과적으로 대응하고, 신속한 사이버범죄 해결을 위한 국제적 공동대응 방안에 대해 깊이 있는 논의를 진행할 예정이다.


박성주 국가수사본부장은 "신뢰에 기반한 연대를 통한 안전한 사이버공간 확보의 필요성을 강

조하며 AI 등 미래치안 기술력과 수사역량을 강화하고 국내외 관계부처, 기업, 시민사회가 협력하여 빈틈없는 사이버공동체를 만들어갈 것"이라고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
