임지락 전남도의원, 농어촌 맞춤형 늘봄교육 '강조'

전남 미래형 늘봄교육 정책연구회 주최

간담회서 밝혀…장성 성산초교 방문

임지락 전남도의원(더불어민주당·화순 1)은 지난 21일 전남 장성군 성산초등학교를 방문해 전남 미래형 늘봄교육 정책연구회가 주최한 간담회에 참석했다.

이번 간담회에는 전남 미래형 늘봄교육 연구회 정철 대표의원을 비롯한 연구단체 의원들과 전남도교육청 김종만 글로컬교육협력과장, 정선영 장성교육장 등 교육 관계자들이 함께했다.

간담회에서는 ▲늘봄교육 운영 현황 ▲예산 및 시설 여건 ▲현장의 어려움 등이 집중적으로 논의됐다. 참석자들은 농어촌 실정에 맞는 현실적인 늘봄교육 모델 마련의 필요성에 공감했다.

임지락 의원은 "늘봄교육은 단순한 돌봄을 넘어 아이들이 올바르게 성장할 수 있도록 돕는 중요한 정책"이라며, "전남은 농어촌 지역이 많아 교육 여건이 수도권과 달라, 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 교육 모델이 필요하다"고 강조했다.

그는 또한 "농어촌 학교는 학생 수가 적고 교통이 불편해 도시 학교와 같은 방식으로 운영하기 어려운 현실"이라며 "작은 학교에 맞는 맞춤형 프로그램을 운영하고, 지역사회와 연계해 돌봄을 강화하며, 학교와 행정이 협력하는 체계가 필요하다"고 덧붙였다.





