국보순회전, 상반기 10만명 관람...'정읍·진안·함양·삼척' 확대 개최

전국 8개 공립박물관서 10만명 관람

지방으로 확대 개최

국보급 유물로 구성

국립중앙박물관은 전국 8개 공립박물관에서 10만명의 관람객을 모은 '국보순회전, 모두가 함께하는 180일의 여정'을 9월부터 정읍·진안·함양·삼척 등으로 확대 개최한다고 25일 밝혔다.

국보순회전 전시 포스터. 국립중앙박물관

이번 전시는 중요문화유산을 수도권에서만 볼 수 있는 '고정된 문화유산'에서 일상 가까이에서 향유 가능한 '찾아오는 문화유산'으로 확장해 지역 주민의 문화 향유권을 제고하기 위해 마련됐다. 국립전주박물관·국립익산박물관·국립진주박물관·국립춘천박물관과 협력해 지역 공립박물관에서 전시를 열 예정이다.

전시는 9월2일 전북 정읍시립박물관을 시작으로, 9월4일 전북 진안역사박물관, 9월19일 경남 함양박물관, 10월1일 강원 삼척시립박물관에서 차례로 열린다.

진안역사박물관과 삼척시립박물관에서는 각각 '백제 문양전'과 '신라 장신구'를 주제로 전시가 열린다. 정읍시립박물관과 함양박물관은 지역에서 접하기 어려운 '청화백자', '분청사기'를 선보여 지역민에게 새로운 문화적 경험을 제공한다.

대표 유물로는 ▲백제 산수풍경무늬벽돌(보물) ▲신라 보문동 합장분 금귀걸이(국보) ▲분청사기 상감인화 연꽃 넝쿨무늬 병(보물) ▲백자 투각 모란무늬 항아리(보물) 등이 있다. 모두 교과서에서도 접할 수 있는 국보급 문화유산으로 국민에게 친숙한 유물들이다. 가수 제니의 뮤직비디오에 등장해 세계적으로 주목받은 금 관꾸미개를 비롯한 신라 장신구와 고(故) 이건희 회장이 기증한 '분청사기 철화 물고기무늬 장군' 등 7점의 주요 유물도 함께 전시된다.

앞서 고흥 분청문화박물관, 봉화 청량산박물관, 논산 백제군사박물관, 의성 조문국박물관 등 4개 기관에서 열린 전시는 총 10만명 이상이 관람하며 뜨거운 호응을 얻었다. 특히 고흥 분청문화박물관에는 3만5756명이 방문해 전년 동기(2만2839명) 대비 56% 증가했고, 봉화 청량산박물관도 1만6454명이 찾아 전년보다 44% 늘어나는 등 지역 공립박물관 활성화에도 기여했다.

국립중앙박물관은 올해 관람객 400만명을 돌파하며 역대 최다 기록을 세울 것으로 예상된다.

유홍준 국립중앙박물관장은 "국보순회전은 국민이 일상에서 국보급 문화유산을 직접 접하며 문화적 자긍심을 나눌 수 있도록 마련된 전시"라며 "앞으로도 지역과 함께 배우고 누리는 전시를 통해 전국 박물관을 아우르는 뮤지엄 허브로서 지역 상생을 이끌겠다"고 밝혔다.





서믿음 기자



