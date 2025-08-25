본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

우아한청년들 "전국 배민B마트에서 시원한 생수 받아가세요"

이성민기자

입력2025.08.25 08:21

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

배민라이더 대상 생수 450만병 배포
"안전한 배달문화 확산에 최선"

배달의민족의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들은 배민 라이더들을 폭염으로부터 보호하기 위해 전국 배민B마트에 생수 45만병 배포를 완료했다고 25일 밝혔다.


이번 지원은 우아한청년들이 시행 중인 '2025년 라이더 폭염 대응 종합대책'의 일환이다. 지난달 시범운영부터 시작해 전국 배민B마트로 확대됐으며 B마트에 방문하는 라이더는 다음달 말까지 생수를 받을 수 있다.

우아한청년들

우아한청년들

AD
원본보기 아이콘

우아한청년들은 여름철 배달의민족 라이더들의 건강권과 휴식권을 보장하기 위한 실효성 있는 계절성 종합대책을 다각도로 시행하고 있다. 대표적으로 배달라이더 동행쉼터 운영, 계절성 라이더 물품 지원 프로그램, 온열질환 예방 교육 콘텐츠 제공 등이 있다. 가천대길병원과 협업해 라이더들의 심뇌혈관질환 예방을 위한 건강검진을 전액 무료로 지원하기도 했다. 이러한 라이더 지원사업은 라이더 안전 전문가 거버넌스 '라이더 안전경영위원회' 권고에 따른 민간-의료 협력 사례로 주목받았다.

우아한청년들 관계자는 "동반성장 파트너 라이더를 위한 다각도의 조치를 펼치고 계절성 위험요인에 선제적으로 대응하는 등 안전한 배달문화가 확산하도록 최선을 다하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기