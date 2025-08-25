본문 바로가기
삼성전자, IFA 2025 출격…차별화된 'AI 홈' 전시

김형민기자

입력2025.08.25 08:20

시계아이콘00분 37초 소요
내달 5~9일 독일 베를린에서 열려
RGB TV·AI 가전·모바일 신제품 등 소

삼성전자는 다음 달 5~9일 열리는 독일 베를린 국제가전박람회(IFA) 2025에서 '인공지능(AI) 홈, 미래 일상을 현실로(AI Home - Future Living, Now)'를 주제로 자사의 간판 제품들을 전시한다고 25일 밝혔다.


삼성전자는 9월 5~9일 독일 베를린에서 열리는 IFA 2025에 ‘AI Home - Future Living, Now(AI 홈, 미래 일상을 현실로)'를 주제로 참가한다. 사진=삼성전자

삼성전자는 9월 5~9일 독일 베를린에서 열리는 IFA 2025에 ‘AI Home - Future Living, Now(AI 홈, 미래 일상을 현실로)'를 주제로 참가한다. 사진=삼성전자

삼성전자 AI 홈은 미래가 아닌, 지금 우리 모두가 누릴 수 있는 경험을 지향한다. 이 목표 아래 삼성전자는 최신 디스플레이 기술이 집약된 '마이크로 RGB TV'와 유럽 고객들을 사로잡을 비스포크 AI 가전 신제품, 갤럭시 AI 생태계를 강화할 모바일 신제품 등 AI 기반 혁신 기술을 장착한 주요 제품을 대거 소개할 예정이다. 또 이 제품들이 스마트싱스로 연결돼 고객들의 일상을 더 편리하고 효율적이고 건강하고 안전하게 만들어 주는 삼성만의 차별화된 AI Home 경험을 제시한다.

다음 달 4일에는 전시 개막에 앞서 프레스컨퍼런스가 열린다. 여기에선 지난 7월 갤럭시 언팩에서 강조한 '앰비언트 AI'를 AI Home에서도 궁극적으로 실현할 것임을 밝힐 예정이다. 김철기 삼성전자 DA사업부장(부사장)이 연사로 나선다. 그는 "삼성전자가 지향하는 AI 홈은 연결된 기기를 기반으로 멀티 모달 정보를 분석해 사용자를 더 잘 이해하고 일상에서 필요한 것을 알아서 맞춰주는 우리 생활의 일부가 될 것"이라며 "이번 IFA가 그 시작을 알리는 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr


