신한대, 르완다 그린 모빌리티 정비·운영관리 역량강화 지원

2025년 KOICA 글로벌 초청연수사업 실시

신한대학교(총장 강성종)와 한국국제협력단(KOICA)은 지난 17일부터 30일까지 '2025년도 르완다 그린 모빌리티 정비 및 운영관리 역량강화 초청연수 과정'을 운영한다고 23일 밝혔다.

본 과정은 한국의 개발 경험과 기술 노하우를 공유해 개발도상국의 경제·사회 발전을 지원하는 코이카 글로벌 초청연수사업의 일환으로 마련됐다.

'르완다 그린 모빌리티 정비 및 운영관리 역량강화 사업'은 2025년부터 2027년까지 3년간 단계적으로 추진된다. 이번 연수에는 르완다 인프라부 및 키갈리 시청 공무원, 자동차 공과 기술자 등이 참가하며, 현지 산업 수요에 부응하는 기술 교육을 통해 르완다의 지속가능한 교통 인프라 조성 및 국민의 환경 친화적 교통 서비스 접근성 향상에 기여할 것으로 기대된다.

특히 올해 과정에서는 △글로벌 전기자동차 기술 개발 동향 △그린 모빌리티 인프라 구축과 지원 정책 △전기버스 충전시스템 △전기버스 표준모델 수립 방안 등을 중점적으로 다룬다. 또한 한국의 전기버스 인프라 및 첨단자동차검사연구센터 등을 직접 견학하며, 주제별 그룹 토론을 통해 현지 적용 가능한 문제 해결 방안도 모색할 예정이다.

신한대학교 미래자동차학과 한상욱 교수(본 연수사업 책임자)는 "신한대학교의 ODA 사업 수행 경험을 바탕으로 실무 중심 교육과 현장 견학을 병행해 르완다 인프라부 및 키갈리 시청 공무원들의 운영관리 역량을 높이는 데 주력할 것"이라며 "이번 연수가 르완다의 그린 모빌리티 서비스 확산과 친환경 교통체계 구축에 큰 도움이 되길 바란다"고 말했다.





