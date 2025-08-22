관광객 줄줄이 쓰러지더니 가이드도 폭염 속 사망…발칵 뒤집힌 콜로세움

관광객 안내 중 심장마비, 현장서 사망

"그늘·바람 없고 폭염까지…열사병 걸릴수밖에"

현지 관광업계, 관광지 개장시간 재검토 촉구

이탈리아 로마에서 한 가이드가 폭염 속 투어를 진행하던 중 쓰러져 사망하는 사건이 발생했다. 현지 관광업계에서는 여름철 주요 관광지 개장 시간을 재검토해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

이탈리아 콜로세움 고고학 공원. 이탈리아관광청 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

21일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 56세 조반나 마리아 짐마리노는 지난 19일 오후 6시 콜로세움에서 단체 관광객을 안내하던 중 심장마비로 쓰러져 현장에서 숨졌다. 관광객과 응급 구조대는 즉시 심폐소생술을 실시했지만, 그는 현장에서 사망했다.

이번 사망사고는 세계관광가이드연맹이 "극심한 폭염은 더는 예외가 아니며 우리 직업에서는 이에 대한 관심과 적응, 연대가 필요하다"고 경고한 지 몇 주 만에 일어났다.

짐마리노 사망에 대한 조문과 추모가 이어지는 가운데 이탈리아 공인투어가이드협회(AGTA)는 짐마리노의 사망은 가이드 업무가 신체에 미치는 부담을 보여주는 사례라며 콜로세움 개장 시간을 조정해 투어가 이른 아침이나 늦은 저녁 시원한 시간에 진행될 수 있도록 해야 한다고 촉구했다. 현재 콜로세움은 3월 말부터 9월 말 사이 오전 8시30분부터 오후 7시15분까지 운영되고 있다.

AGTA는 성명에서 "먼저 콜로세움 고고학 공원(콜로세움, 포로 로마노, 팔라티노 언덕 포함)의 여름철 개장 시간을 바꿔야 한다"며 "매년 반복되는 '폭염 비상' 이야기는 새로운 것이 없으며, 기후 변화는 현실이고 이미 몇 년 전부터 로마 포로에서 오전 10시부터 오후 4시30분까지 근무하는 것은 견디기 힘들었다"고 밝혔다.

협회는 적어도 6월 초부터 8월 말까지는 콜로세움 일대 개장 시간을 오전 7시부터 오후 8시 15분까지 운영해야 한다고 주장했다.

협회는 또 낮은 연금과 경제적 불확실성 때문에 많은 가이드가 과도한 업무를 감수하며 일할 수밖에 없었다고 전했다. 협회는 "최근 몇 년간 너무 많은 가이드가 더 안전하고 덜 힘든 직업으로 옮겨갔다"며 "우리는 더 많은 보호가 필요하다"고 했다.

지난달 이탈리아 전국 투어 가이드 연맹인 페데라짓도 콜로세움 고고학 공원 개장 시간을 1시간 앞당길 것을 요청한 바 있다. 로마 투어 가이드 300명을 대표하는 프란체스카 두이미치는 여름철 로마의 더위 속에서 탈수된 관광객들이 종종 쓰러진다고 전했다.

알레산드로 줄리 이탈리아 문화부 장관은 "이번 사망은 매일 우리의 역사적·예술적 유산 보호에 기여하는 사람들의 인간적·직업적 가치를 강하게 부각한다"고 말했다. 다만 가이드 단체의 요구에 대해 아직 별다른 반응을 내놓지 않았다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>