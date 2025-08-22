BNK자산운용, ‘BNK주주가치액티브ETF’ 성과 지속

정부·금융당국 주도 증시 부양, 주목받는 주주환원 ETF



자사주 전략 통해 높은 누적수익률 81.59% 시현

BNK자산운용(대표이사 성경식)의 'BNK주주가치액티브ETF'가 최근 강화된 국내 주주환원 정책 흐름에 힘입어 높은 수익률을 기록 중이다.

이 ETF는 올해 초부터 2025년 7월 31일 기준 39.34%의 수익률을 올렸으며, 2022년 10월 24일 출시 이후 2025년 7월 말까지 누적 수익률은 81.59%에 달한다.

이는 같은 기간 코스피 지수보다 약 40% 높은 성과로, 코리아 밸류업 환경이 조성되기 이전부터 저평가된 기업을 발굴해 장기적인 수익을 거둔 결과다.

'BNK주주가치액티브ETF'의 가장 큰 특징은 배당 확대와 자사주 매입 등 주주환원 정책을 적극적으로 추진하는 기업들에 집중투자 한다는 점이다. 배당뿐만 아니라 자사주의 시장 효과까지 함께 고려한 ETF로, 국내에서는 처음 시도된 유형이다. 기존 배당 중심 펀드들과 차별화된 투자 전략을 갖추고 있다는 평가다.

BNK자산운용 관계자는 "최근 주주환원 요구가 증가하면서 주주가치를 높이려는 기업에 선제적으로 투자하는 전략의 중요성이 커지고 있다"며 "자사주 소각 의무화나 주식배당 분리과세와 같은 정책적 호재가 기대되고 있으며, 관련 법안이 통과될 경우 해당 ETF의 성과에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다"고 말했다.

▲이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

▲정부 정책과 입법에 관한 사항은 추후 변동될 수 있으며, ETF 일부 구성 종목에 정책 등이 적용되지 않을 수 있습니다.

▲본 상품은 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 손실(전액 또는 일부 손실 가능)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

▲과거의 수익률이 현재의 수익을 의미하거나, 미래의 수익을 보장하지는 않습니다.

▲본 상품을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법, 보수 등에 관해 집합투자규약과 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



