대통령실

대통령실 "새 공공갈등조정비서관 공개채용"

송승섭기자

입력2025.08.22 10:24

전성환 경청통합수석이 18일 용산 대통령실 기자회견장에 청년담당관 채용 브리핑을 위해 입장하고 있다. 연합뉴스

대통령실이 공공갈등조정비서관 1명과 산하 행정관 2명 등 총 3명을 공개 채용한다.


전성환 대통령실 경청통합수석은 22일 용산 대통령실 브리핑을 통해 "공공갈등조정비서관실은 사회적 갈등을 조기에 파악하고 해결하기 위해 중재 역할을 담당하는 조직이 필요하다는 대통령의 견해에 따라 역대 정부 최초로 설치됐다"며 "이번에 선발되는 비서관과 행정관들은 상생 통합, 신뢰 사회 양성을 위한 정책이나 사업 추진 과정에서 발생하는 이해 충돌의 상황을 경청 조정하는 역할을 맡을 예정"이라고 설명했다.

그러면서 "고위직에 대한 공정하고 투명한 채용이라는 국민의 기대에 부응하기 위한 것"이라고 부연했다.


지원자 평가는 그간의 갈등 조정 참여 실적, 경력, 자기소개서, 직무 수행 계획서를 토대로 이뤄진다. 전 수석은 "현장 갈등 경험을 어떻게 해결했는지 꼼꼼히 살펴볼 것"이라면서 "비서관은 갈등을 해결한 사례를 중심으로 집중 면접을 통해 채용하겠다"고 말했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
