본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전시, 학교 주변 위해요소 안전 점검·단속

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.22 09:17

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 25일부터 9월 26일까지 5주간 집중 점검

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시는 어린이가 안전한 학교 주변 환경 조성을 위해 위해요소 안전 점검 및 단속을 실시한다.


시는 2학기 개학기를 맞아 학생들의 안전한 통학 환경과 건전한 정서 함양을 위해 오는 25일부터 9월 26일까지 5주간 불법 광고물 일제 정비를 한다.

이번 정비에는 자치구, 유관기관, 민간단체 등이 함께 ▲어린이보호구역 및 학교 주변 통학로의 노후 간판 안전 점검 ▲어린이 보행 안전을 위협하는 광고물 정비 ▲음란·퇴폐적 전단지 등 불법 광고물 단속을 중점 추진한다.


특히, 어린이보호구역에 설치된 정당 현수막 등 불법 게시물에 대해서도 단속을 병행한다.


최은영 대전시 도시경관과 과장은 "아이들이 안심하고 통학할 수 있도록 시민 여러분의 불법 광고물 근절 동참을 부탁드린다"며 "안전하고 쾌적한 도시 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

메타 초지능 연구소, 인재 영입 중단…"탄탄한 구조 구축 단계"

10분 안에 턱걸이 50개·팔굽혀펴기 100개…美 장관들 때아닌 챌린지 열풍

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기