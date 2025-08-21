본문 바로가기
강수현 시장 "시민 생명·재산 지킨다는 책임감 가져 달라"

이종구기자

입력2025.08.21 17:51

숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주시, '2025년 을지연습' 성공적 마무리

경기 양주시(시장 강수현)는 지난 18일부터 21일까지 4일간 진행된 '2025년 을지연습'을 성공적으로 마무리했다고 21일 밝혔다.

강수현 양주시장이 21일 '2025년 을지연습'을 마무리하고 있다. 양주시 제공

이번 훈련은 18일 오전 6시 공무원 비상소집으로 시작으로 훈련준비체계를 점검하고, 오전 8시 30분 최초상황보고 회의에는 5기갑여단, 양주경찰서, 양주소방서 등 8개 유관기관이 참석하여, 전시 직제 편성 훈련과 전시 창설기구 운영을 통해 전시 전환 절차를 점검했다.


2일 차부터는 매일 오전 8시 30분 일일상황보고 회의를 열어 주요 사건의 현황과 조치 결과를 공유하고, 충무계획 개선을 위한 문제점과 보완 방안을 논의했다.

3일 차에는 읍면동 행정복지센터와 양주도시공사에서 공습대비 주민대피 훈련과 방독면 착용 체험 등 국민행동요령 교육을 실시해 시민들의 공습 대응역량을 강화했다. 또 양주소방서 주관으로 소방차 길 터주기 훈련도 진행하여 시민 안전의식을 제고하였다.


마지막 날인 21일에는 스마트정보담당관 주관으로 DDoS 공격에 따른 전산망 마비 대응 훈련을 실시하여 사이버 공격 대응 체계 및 기관간 협력체계를 점검하였다.


시는 이번 훈련이 변화하는 안보 환경에 맞춰 전시 대응능력을 강화하고, 유관기관 간 협조체계를 더욱 공고히 하는 계기가 됐다고 평가했다.

강수현 시장은 "을지연습은 훈련으로 끝나는 것이 아니라, 일상 속에서 위기 대응 역량을 지속적으로 유지하고 강화해 나가는 과정이 돼야 한다"며 "앞으로도 시민의 생명과 재산을 지킨다는 책임감으로 비상대비태세에 만전을 기해 달라"고 당부했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
