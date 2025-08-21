본문 바로가기
문화도시 도약 이끌 새 인재, 남양주문화재단에 합류

이종구기자

2025.08.21

경기 남양주시(시장 주광덕)는 21일 청렴방에서 남양주문화재단 신규 직원 11명에 대한 임용장 수여식을 개최했다.

주광덕 남양주시장이 21일 청렴방에서 남양주문화재단 신규 직원 11명에 대한 임용장 수여식을 개최하고 있다. 남양주시 제공

이번 임용은 문화재단 설립 후 첫 신규 직원 선발로, 시민의 문화 향유 기회를 확대하고 문화도시로 도약하기 위한 전문 인재를 확보하기 위해 진행됐다.


이번에 임용된 직원들은 △팀장 1명 △차장 4명 △대리 3명 △주임 3명이며, 직원 대부분은 재단 근무 경험이 풍부한 인재로, △경영기획 △공연·전시기획 및 운영 △생활문화 기획 등 다양한 문화 프로그램을 담당하게 된다. 또한 시민 의견을 반영한 문화콘텐츠를 발굴하고, 지역 문화예술 생태계를 활성화할 예정이다.

시는 문화재단의 조기 정착과 신규 직원들의 역량이 발휘될 수 있도록 이관업무의 인계 및 교육 등을 진행할 예정이고 남양주문화재단이 시민과 함께하는 문화도시의 중심 기관으로 자리매김할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 방침이다.


주광덕 시장은 "하루하루 사소한 결정들이 모여 나의 역사가 된다는 정약용 선생님 말씀처럼 여러분 하루의 비전, 결정들이 모여 문화도시 남양주의 새로운 역사가 된다"며 "미래의 자족도시 남양주의 초석을 만드는 중추적인 역할을 해달라"고 당부하였다.


한편, 남양주문화재단은 오는 9월 8일 다산아트홀에서 출범식을 갖고 본격적인 활동에 나선다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
