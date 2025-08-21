'케데헌' 매기 강, 국립중앙박물관 찾아 "많은 영감, 창의적 접목 이어갈 것"

'케이팝 데몬 헌터스' 매기 강 감독

21일 국립중앙박물관서 유 관장 만나

주요 전시 둘러보며 담소

"韓 정체성, 창작물에 접목 이어가겠다"

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강(Maggie Kang) 감독이 21일 국립중앙박물관을 찾아 유홍준 관장을 만났다.

유홍준 국립중앙박물관 관장(왼쪽)과 매기 강 감독이 함께 전시관을 둘러보고 있다. [사진 제공= 국립중앙박물관] AD 원본보기 아이콘

중앙박물관에 따르면 이날 매기 강 감독은 국립중앙박물관을 방문해 함께 전시관을 둘러봤다. 디지털 실감영상관 Ⅰ관에서 '어흥, 호랑이 - 용맹하게, 신통하게, 유쾌하게'를 관람했고, 사유의 방 '반가사유상'과 분청사기·백자실의 '백자 달항아리' 등 중앙박물관 대표 유물을 둘러봤다.

유 관장은 자신이 직접 그린 부채와 까치·호랑이 배지를 먼저 선물하며 "한국의 도깨비는 험상궂은 얼굴 속에서도 재미와 유희를 품고 있다는 점이 특징"이라고 설명했다. 이매기 강 감독은 캐릭터 더피 인형을 전달하며 "국립중앙박물관에서 많은 영감을 얻었다. 한국 전통문화에 대한 관심을 키워가며 내재된 한국의 정체성을 현대적 창작물에 접목하는 시도를 이어가겠다"고 답했다.

현재 '케이팝 데몬 헌터스' 속 보이 그룹 사자보이즈의 '갓', 캐릭터 더피의 '호랑이' 등 전통 모티프는 큰 화제를 모으고 있다. 그의 영향으로 중앙박물관 관람객 수도 크게 늘고 있다. 20일 기준 누적 관람객 수는 400만명을 돌파해 전년도 전 세계 박물관 순위 8위 기록(378만8785명)을 넘어섰다.

유홍준 관장은 "한국 전통문화에 대한 폭넓은 이해와 관심을 바탕으로, 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'를 비롯해 다양한 콘텐츠가 확산되길 바란다"며 "박물관에도 20·30세대를 포함한 여러 세대의 방문이 늘고 있는 만큼, 이러한 흐름을 이어가기 위한 다양한 방안을 모색하겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



