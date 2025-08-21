李대통령 만난 민주 원로 "한미 관계 기술·경제 동맹으로 발전시켜야"

李대통령, 더불어민주당 상임고문단과 오찬 간담회

남북 관계에 대해선 "대통령이 인내심을 갖고 대화 통로 마련해야"

검찰개혁에 대해선 "대통령이 의지를 가지고 완수해야"

이재명 대통령이 21일 더불어민주당 상임고문단과 오찬 간담회에서 한일·한미 정상회담, 남북 관계, 경제 등 다양한 현안을 논의했다. 상임고문단은 한미 관계를 기술·경제 동맹으로 발전시켜야 한다는 조언을 비롯해 남북 관계에 대해서도 인내심을 가지고 대화의 통로를 만들어가야 한다고 권유했다.

이날 우상호 정무수석은 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "상임고문단은 정상회담 관련해 한미관계를 기술·경제 동맹으로 발전시켜 나가는 계기가 돼야 한다"면서 이에 대한 심도 깊은 논의가 진행되기를 바란다는 조언했다고 전했다. 또한 우 수석은 "북한이 한미 합동 군사훈련에 예민한 만큼 한미 합동 군사훈련의 조정을 통해 남북 대화, 북미 대화가 진전될 수 있도록 해야 한다고 권유했다"고 했다.

남북문제에 대한 언급도 나왔다. 우 수석은 "상임고문단은 현재까지 북측의 반응이 날카로운 점에 대해 우려를 표명했다"면서 "그러나 과거의 경험에도 이러한 반응을 늘 보여왔기 때문에 대통령이 인내심을 갖고 대화 통로를 만들기를 권유했다"고 전했다.

한일관계에 대해서는 경쟁관계에서 협력관계로 나아갈 때가 됐다는 조언이 나왔다. 우 수석은 "(상임고문단은) 한일 정상회담이 한미 정상회담보다 먼저 진행된 것도 나름대로 의미가 있는 것 같다고 했다"면서 "한국과 일본이 이제는 과거의 경쟁 관계를 넘어서 경제에서 한일관계가 경쟁 관계에서 협력 관계로 나아갈 때가 된 것 같다고 했다"고 전했다.

재정지원을 통한 경제 살리기가 필요하다는 조언도 있었다. 우 수석은 "상임고문단은 현재 경제 상황이 심각하기 때문에 정부가 적극적인 재정 수단을 통해서 제조업에 대한 지원을 과감하게 해야 한다고 했다"면서 "제조업 생태계가 무너지면 나중에 호경기가 와도 기업을 살릴 수 없기 때문이라는 점을 강조했다"고 설명했다.

상임고문단은 개헌에 대해서는 국회의 개헌 논의를 지켜보면서 지원하는 게 좋겠다고 했다. 우 수석은 "국민들이 참여하는 개헌 논의가 됐을 때 의미가 더 있지 않겠냐 하는 언급이 있었다"고 말했다. 또 검찰개혁에 대해서는 "(상임고문단이) 대통령이 의지를 가지고 집중해서 검찰 개혁을 완수해야 한다고 강조했다"고 전했다.

여야 소통과 관련해 상임고문단은 "여야 대화는 놓칠 수 없는 그러한 정치의 가장 중요한 수단이고, 상생 소통에 관심을 갖고 지금까지 해온 것처럼 야당의 지도부가 들어서면 적극적으로 대화를 추진하기를 권고했다"면서 이에 이 대통령은 다양한 주제의 조언에 대해서 명심하고 잘 참고해서 정책에 반영하겠다고 답변했다고 우 수석은 전했다.

앞서 이 대통령은 이날 오찬 간담회 모두발언에서 "민주당의 가치와 그간에 해왔던 그 길대로 우리 국민들이 바라는 새로운 나라를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다. 이번 간담회에는 권노갑·이용득 상임고문, 김원기·임채정·정세균·문희상·박병석·김진표 전 국회의장, 이해찬 전 대표, 정동영 통일부 장관 등이 참석했다. 정 장관은 민주당 고문 자격으로 함께했다. 대통령실에서는 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석, 김병욱 정무비서관 등이 자리했다.

권노갑 고문은 "1999년 김대중 전 대통령이 5년 집권하는 동안에만 청와대를 출입했었다"면서 "이 대통령이 당선됨으로써 23년 만에 처음으로 이런 자리를 마련해서 초청해주셔서 감사하고 감개무량하다"고 화답했다. 그러면서 권 고문은 "8.15 기념사에서 발표한 것과 같이 대북 문제에 있어서 대화 정치를 재개하고 모든 통일 문제를 앞당길 수 있는 길을 모색하겠다고 발표한 데에 대해서 온 국민이 즐겁게 받아들이고 있다"면서 "우리 모두가 감사하게 생각하고 그러한 발언을 해 주신 이 대통령께 다시 한번 이 자리를 빌려서 감사드린다"고 말했다. 이어 권 고문은 "한미 정상회담이 성공이 이뤄지기를 다시 한번 부탁드린다"라고도 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>