한국산후조리원연합회·녹십자, 광주시에 분유 760통 기부

㈜한국산후조리원연합회는 최근 세계적인 제약기업 녹십자의 후원을 받아 광주시 지역 내 취약계층, 미혼모, 다문화가정 신생아를 위해 분유 760통(3000만원 상당)을 기부했다.

기탁식에는 ㈜한국산후조리원연합회 이석범 대표와 전옥 이사, 충청향우회중앙회 최동수 대표, 이종길 회장, 백윤재 부총재 등이 참석했다.

기부된 분유는 광주시 지역 내 읍면동 및 사회복지시설을 대상으로 수요 조사를 거쳐 배부될 예정이다.

이석범 연합회 대표는 "녹십자의 따뜻한 나눔이 출산과 육아로 어려움을 겪는 가정에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와의 협력을 통해 산모와 신생아가 안심하고 양육할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

방세환 시장은 "저출산 시대에 돌봄의 손길이 절실한 가정에 뜻깊은 나눔을 전해준 한국산후조리원연합회와 녹십자에 깊이 감사드린다"며 "모두가 함께 따뜻한 돌봄 공동체를 만들어가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자



