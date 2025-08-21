본문 바로가기
세종시설관리사업소-산림조합, 녹지환경 조성 업무협약

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.21 12:38

조치원읍 국도 1호선 인접 녹지기능 확충

시계 방향으로 안종수 산림조합장, 김종락 시설관리사업소장.

시계 방향으로 안종수 산림조합장, 김종락 시설관리사업소장.

김종락 세종시설관리사업소장과 안종수 세종시산림조합이 21일 산림조합 사무실에서 업무협약을 체결하고 지속가능한 녹지환경 조성에 협력키로 했다. 협약에 따라 이들은 조치원읍 1번 국도 주변 완충녹지 기능 확충과 경관 개선에 나선다.


시민들의 이용이 많은 1번 국도 주변에 녹지가 풍성해지면 도시환경 개선은 물론 주민들의 삶도 풍요로워질 것으로 기대된다.

특히 산림, 조경 분야 전문가들이 소속된 세종시산림조합은 수종 선정, 병해충 방제, 시비 등 녹지 조성부터 사후관리까지 관련 기술 지원을 아끼지 않을 계획이다.


이 밖에 시민의 휴식과 정서 함양을 위한 공원녹지 활용방안 지원, 상호기관 주요 행사 개최 시 봉사활동 지원 등에 협력하기로 했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

