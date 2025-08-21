본문 바로가기
구리시, 2040년 도시기본계획 시민계획단 모집

이종구기자

입력2025.08.21 12:16

구리시 미래상과 전략 수립 등 의견 제시
계획 수립 과정 직접 참여

경기 구리시(시장 백경현)는 2040년 구리 도시기본계획 수립에 참여하여 구리시의 미래상과 전략 수립 등에 대한 계획 또는 의견을 제시하는 역할을 수행할 시민계획단을 21일부터 9월 3일까지 모집한다.

구리시, 2040년 구리 도시기본계획 시민계획단 모집 포스터. 구리시 제공

구리시, 2040년 구리 도시기본계획 시민계획단 모집 포스터. 구리시 제공

신청 자격은 19세 이상 구리시민이며, 모집 분야는 경제·안전, 주거·복지, 문화·교통, 환경·교육 등 4개 분야이다. 모집 인원은 총 50명이며, 신청자의 성별·연령·지역·희망 분과를 고려하여 선정한다.


선정된 시민은 9월부터 10월까지 운영되는 시민계획단 활동을 통해 도시의 미래상 설정과 생활권계획 수립 등 도시기본계획 수립 과정에 직접 참여하게 된다.

백경현 구리시장은 "시민계획단은 도시기본계획 수립에 각계각층 시민의 다양한 의견을 귀담아듣고자 운영하는 것으로, 우리 시의 발전과 미래를 위해 시민들의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.


시민계획단 참여를 원하는 사람은 구리시 홈페이지에서 ▲구리소식-고시/공고 내 신청서를 작성하여 도시계획과로 방문하여 접수하거나 우편((11954) 경기도 구리시 아차산로 439, 구리시청 본관 5층 도시계획과) 또는 전자우편로 제출하면 된다. 기타 관련한 자세한 사항은 구리시 도시계획과로 문의하면 된다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
